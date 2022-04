Come gli adesivi personalizzati possono aiutare a portare il branding del tuo prodotto al livello successivo

Stai cercando di investire nel packaging dei prodotti, ma non sei sicuro da dove iniziare? O forse ti stai chiedendo se esiste una soluzione di branding di alta qualità, ma accessibile? Certo che c’è, e noi siamo qui per parlarne: gli adesivi in vinile personalizzati. Con gli adesivi personalizzati, puoi creare dei look bellissimi e unici per i tuoi prodotti senza dover sborsare una fortuna.

Di seguito, ti diamo quattro consigli su come puoi portare il branding del tuo prodotto al livello successivo con gli adesivi personalizzati.

Crea un look premium con materiali d’effetto

Limitarsi a brandizzare i tuoi prodotti sarebbe troppo facile. Invece, pensa a come vorresti che i tuoi prodotti fossero percepiti e usa gli adesivi e le etichette adesive per ottenere quell’aspetto.

Gli adesivi sono molto più che semplici quadratini bianchi. Infatti, si possono trovare molti materiali cosiddetti ad effetto che hanno un aspetto metallico o fluorescente e su cui si può stampare direttamente.

Questi materiali sorprendenti ti aiutano a trasformare il tuo packaging in un’esperienza premium che ti differenzierà dai tuoi concorrenti e comunicherà ai clienti l’alta qualità del tuo prodotto. Fai una prova e aggiungi un po’ di brillantezza con un adesivo in vinile dorato.

Aumenta la fiducia con i sigilli di qualità

I sigilli di qualità sono piccoli adesivi che di solito vengono collocati sopra i contenitori e le aperture degli imballaggi. Tuttavia, c’è molto di più della funzionalità in queste etichette adesive.

Un sigillo di qualità assicura ai tuoi clienti le tue misure di controllo della qualità e mostra che il prodotto non è stato manomesso. Comunica anche gli alti standard della tua azienda, il che può portare i consumatori a fidarsi di più del tuo marchio – tutto attraverso un semplice adesivo.

Incrementa le vendite con un’edizione limitata

Hai mai pensato di lanciare una gamma in edizione limitata? Dovresti assolutamente farlo. Le edizioni limitate ruotano intorno all’idea di scarsità del prodotto.

Quando un prodotto sembra essere poco fornito o disponibile solo per un breve periodo di tempo, diventa immediatamente più desiderabile.

Questo è un ottimo modo per indurre i consumatori a prendere una decisione d’acquisto immediata. Basta marcare la tua edizione limitata in modo diverso dalla tua gamma di prodotti standard per renderla accattivante. Gli adesivi olografici come questi sono perfetti per questo scopo.

Rinnova regolarmente il tuo imballaggio

La cosa migliore dell’uso di adesivi ed etichette è il fatto di potere essere flessibile. Questo significa che puoi aggiornare costantemente il tuo packaging senza dover far ristampare tutti i tuoi materiali.

Invece, puoi semplicemente ordinare nuovi design di adesivi e applicarli tu stesso. Perché non provare gli adesivi stagionali per cambiare il tuo packaging ogni tre mesi? Una volta che l’hai imparato, puoi facilmente passare a temi mensili e mantenere i tuoi clienti coinvolti.

Migliora il packaging dei tuoi prodotti con i nostri quattro consigli e prova gli adesivi personalizzati. Ti vengono in mente altri suggerimenti e trucchi per trasformare il packaging dei prodotti? Ci piacerebbe sentirli nei commenti qui sotto.