E’ uscito il nuovo singolo “Il guastafeste” dei Tribunale Obhal

Nuovo progetto discografico per la band marchigiana Tribunale Obhal, in radio e negli store digitali con il singolo “Il guastafeste” (di M. Bellocchi / F.Boschini / L.D’Addesa / T.Golaschi), brano dalle sonorità indie/rock, che parla dell’ultimo difficile o impossibile passo che serve a raggiungere un obbiettivo.

La band: -Non tutti riescono a raggiungere i propri obiettivi. Per certe persone è tutto facile, certo, ma per alcuni, dopo infiniti sacrifici non si presenta nemmeno l’opportunità. Ci sono anche quelli che ci provano e riprovano e sì, alla fine ci arrivano. Poi ci sono loro, quelli che si impegnano, si sbattono, ci stanno pure male, ma quasi ci riescono. Sono ad un passo, all’ultimo pezzo del puzzle, ma come al solito quella “strana” vocetta interiore li passa a chiamare e il tutto crolla rovinosamente. Non per colpa loro, certo, è un Mondo difficile, ma in fin dei conti certe persone ci godono pure. “Festeggeremo sai perché? Il guastafeste è qui per te. Sarà una festa inutile. La senti quella dolce vocetta chiamare?-

Attivi da Aprile 2017 con l’omonimo EP “Tribunale Obhal”, in soli 3 mesi vincono il premio “Giovani X La Musica” organizzato dall’orchestra sinfonica G.Rossini di Pesaro (Marche). Dal 16 Marzo 2018 disponibile il primo album “Rumore in aula” con il quale lo stesso anno raggiungono la vittoria al Tour Music Fest di Roma. Ne consegue un tour nazionale, condividendo il palco con artisti come Bugo, Dunk, Octopuss e Punkreas. Nel 2020 esce il singolo “Non riderò”. La band (tutti i componenti sono di Marotta, Pesaro) è composta da Mattia “Labo” Bellocchi (voce); Tommaso Golaschi (chitarra); Francesco Boschini (basso); Lorenzo D’Addesa (batteria).