Slots casino: passione crescente degli italiani, numeri e preferenze

Soprattutto nei momenti di relax, quando si ha voglia di staccare la spina, gli italiani scelgono di svagarsi viaggiando o in auto o con la fantasia! Il gioco online è per un numero crescente di italiani una vera e propria passione. Sono tantissimi coloro che scelgono le slots casino, così come è possibile apprendere da portali tematici come eurobet365.it. Non tutte le slot sono uguali, non tutti i casino online sono ugualmente attrattivi ed affidabili. Anche nel gambling esistono dei ranking. La scelta di un casino online, che sia ad esempio Tsars o Leos Vegas, che sia StarCasino o Eurobet oppure William Hill o Casoo, è indubbiamente molto soggettiva. Nonostante i casinò in Italia non siano reclamizzati, gli operatori del settore gaming, stilano proprie classifiche sulla base delle preferenze degli italiani. Elaborando una media tra le classifiche disponibili in rete è possibile stilare una top 5 casino slots: 5. William Hill; 4. Leo Vegas; 3. Eurobet; 2. 888 Casino; 1. StarCasino.

Si tratta come già premesso di classifiche molto soggettive ed in continua evoluzione perché cambiano le preferenze degli italiani e soprattutto si affacciano sempre nuovi operatori di settore, nonostante il sistema italiano di autorizzazioni sia tra i più stringenti in Europa e nel Mondo.

L’importante nello scegliere le slots di un casinò è tenere sempre a mente che il gioco deve essere sano e responsabile. Impossibile negare che chi gioca oltre a divertirsi aspira a vincere al casinò. Ma bisogna sempre giocare in modo moderato ed affidarsi a siti autorizzati. Basta verificare sul fondo del sito del casinò online se viene indicata la licenza. Una volta verificata l’affidabilità del portale di gioco è consigliato leggere con attenzione i metodi di pagamento e di incasso messi a disposizione e anche accertarsi se ci sono limitazioni e clausule particolari nel giocare. Altro aspetto da valutare è il software del casinò, se esso è affidabile e stabile. Giocare a delle slots su un sito instabile o dall’interfaccia datata rende l’esperienza di gioco non affatto piacevole.

Quando si sceglie il casinò è sempre opportuno partire da un deposito minimo per fare test graduali e acquisire una propria esperienza personale che va ben oltre le recensioni disponibili online. Molti sono titubanti quando trovano dei nuovi casinò online. Tuttavia spesso le nuove piattaforme si rivelano più allettanti e divertenti perchè sono realizzate con una tecnologia più recente sia in termini di servizio di pagamento sia di software per giochi da casinò e dispongono anche dei giochi di tendenza e di una vasta gamma di scelta. Inoltre alcuni nuovi casinò, per acquisire nuovi utenti, propongono dei bonus di avvio. Fare un test, sempre rispettando i criteri di sicurezza, può risultare una buona scelta. Mai dimenticare però di verificare che il casinò abbia la licenza ad operare in Italia perchè ciò garantisce la massima sicurezza. In caso di anomalie ci si può infatti rivolgere alle autorità italiane deputate a regolamentare il settore dei giochi online.

Un casinò sicuro deve impegnarsi nella protezione dei dati personali, deve essere semplice sia depositare sia prelevare ed è preferibile che l’imparzialità del casinò sia riconosciuta da enti terzi. Da non trascurare anche l’assistenza. Molti casinò offrono assistenza a tutte le ore, la maggior parte per email o in chat. Se c’è anche un’assistenza telefonica non guasta.

È opportuno sottolineare sempre che chi gioca d’azzardo deve farlo in modo legale e in maniera responsabile. Le somme da impiegare nelle attività di gioco d’azzardo devono essere contenute e sostenibili, non devono mai comportare un’esposizione eccessiva. Quando si ha la sensazione che il gioco non sia più divertente è consigliato fare una pausa e tornare a puntare quando si dispone serenamente di un nuovo budget. Il gioco non deve essere assolutamente una dipendenza ma soltanto un momento di svago episodico e di leggerezza.

Chi gioca al casinò online deve sapere che i propri soldi potrebbero essere persi. Tanti giocatori perdono soldi quando giocano d’azzardo. Se le perdite sono contenute e gestibili ciò rende il gioco sostenibile, altrimenti è preferibile smettere di giocare. In Italia c’è un’età minima per il gioco d’azzardo. Bisogna essere maggiorenni. I dati del giocatore vengono sempre verificati. Tra i giochi più diffusi ci sono poker, blackjack, baccarat e roulette. Non si può giocare a siti non autorizzati da AAMS? Sul piano giuridico ciò non è consentito ma il giocatore ha semplicemente una responsabilità verso se stesso. Invece i siti rispondono alle autorità italiane se non rispettano i criteri fondamentali per operare nel gambling. Queste regole sono una garanzia fondamentale per un gioco sicuro e responsabile.