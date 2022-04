Nole in lutto: Luca morto a 16 anni mentre spostava della legna

Vittima di un incidente domestico. È morto a soli 16 anni Luca Bertolo. Il minorenne stava spostando della legna alla guida di un muletto che si è ribaltato schiacciandolo a Nole Canavese (Torino). Luca stava spostando la legna per la famiglia, proprietaria del muletto e del capannone, all’interno della quale c’è una azienda di pallet. L’allarme è scattato in via Cravanera dove sono giunti i sanitari del 118, i Carabinieri, lo Spresal e i vigili del fuoco.

Luca Bertolo era ai comandi del muletto, con cui stava percorrendo la discesa che porta all’ingresso del capannone. Nei pressi di un cancello, ha svoltato per entrare nel cortile ma il muletto si è ribaltato, lo ha sbalzato dalla cabina e, adagiandosi su un fianco, lo ha schiacciato. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Salma e mezzo sono stati posti sotto sequestro, a disposizione della procura di Ivrea (Torino), titolare dell’inchiesta sull’accaduto.