Corsi online per la formazione professionale, quali sono quelli più gettonati

L’interesse degli italiani verso i corsi online è cresciuto in modo spropositato durante la pandemia da Covid-19. A causa della chiusura delle scuole e dei centri dell’informazione associato alla paura generale del virus hanno spinto le persone ad approcciarsi ai corsi di formazione in modo virtuale.

Se prima la fruizione era perlopiù destinata agli utenti digitali perché si sentivano più avvezzi a navigare in internet e si destreggiavano meglio tra le varie proposte online, oggi i corsi online di formazione sono diventati alle mercé di tutti.

Il successo dei corsi online verte sulla possibilità di collegarsi nel tempo libero e quando ci si sente più disposti a farlo e alla libera scelta di destinare le ore di studio ai momenti in cui l’utente o l’azienda ha massima concentrazione.

Un esempio fra tutti sono i corsi online di Alteredu che non solo danno la possibilità di frequentare dei corsi validi ma certificano a livello nazionale gli studi fatti: evitando il fastidio di andare in classe e di perdere quindi tempo prezioso; tempo, invece, destinato in modo specifico allo studio.

Come scegliere uno dei corsi online

I corsi online vengono scelti dalle persone in base ai propri interessi. Possono decidere di selezionare un corso che vada a integrare una necessità lavorativa, come i vari corsi di formazione professionale, oppure un corso che insegni una materia per mero interesse personale.

Ma al momento in cui si frequenta un corso, magari di una certa durata, è opportuno scegliere la formazione che alla fine consegni un certificato o un semplice attestato. Questo perché potrebbe sempre presentarsi nella vita l’occasione di esibirlo o di presentarlo in modo informale a un contesto extra lavorativo.

Diventerà anche più semplice frequentare un corso online che incontri le nostre passioni, evitando il comune “effetto abbandono”. Molte persone, infatti, tendono a iscriversi a più corsi per poi abbandonarli a metà dell’opera.

Capita perché non hanno un forte interesse riguardo l’argomento o perché non si sentono all’altezza di frequentare il corso online. Ciò che non viene compreso è che la frequentazione di un nuovo corso non fa che arricchire le nostre conoscenze impiegando il tempo nella formazione personale.

Sono numerosi i corsi online che possiamo frequentare pur non essendo esperti del settore a partire dai classici corsi di lingua fino ad arrivare a quelli più specifici dedicati al mondo del digitale o alla formazione professionale.

Quali corsi online frequentare?

Come abbiamo già detto in precedenza, meglio scegliere un corso che incontri i nostri gusti o che vada a completare il nostro profilo professionale. Uno dei corsi più gettonati è sicuramente quello di lingua inglese.

In un mondo in cui l’interazione tra popoli diversi diventa sempre più a stretto contatto, si fa prepotente l’esigenza di conoscere la lingua inglese. La lingua britannica è una delle più studiate perché incontra il fattore linguistico che accomuna tutte le nazioni del mondo.

Pertanto, se decidiamo di studiare l’inglese, è altresì importante riuscire ad avere, al termine del corso online, una certificazione riconosciuta che attesti il nostro piano di studi. Il documento vale sia per i nostri viaggi all’estero sia in ambito lavorativo.

Qualora volessimo professionalizzarci in modo specifico potremmo optare per i corsi che rilasciano una regolare qualifica. Questo particolare tipo di corsi online offrono un monte ore di studio piuttosto consistente al fine di poter essere operativi, una volta terminato il corso e ottenuto la qualifica professionale.

I corsi professionali con il riconoscimento finale di qualifica più frequentati sono:

SAB online (ex REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;

OSS online riconosciuto FAD;

tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

imprenditore agricolo professionale;

agenti e rappresentanti di commercio con abilitazione;

F-Gas per il patentino frigorista;

coordinatore amministrativo online;

OSA online e la riqualifica da OSA o OSS;

operatore dell’infanzia e operatore assistenza educativa agli invalidi.

I corsi online con qualifica hanno un prezzo più elevato rispetto ai corsi certificati perché insegnano un mestiere e richiedono una frequentazione lunga. Ma al termine si è pronti per intraprendere una mansione.

La fruizione online è ideale per tutte quelle persone che non hanno la possibilità di frequentare questo tipo di corsi in presenza perché non sono attivi sul territorio in cui abitano o perché stanno già lavorando.

Possono essere una valida alternativa per chi vuole riqualificarsi in una nuova mansione e, in generale, cambiare orientamento lavorativo ma anche chi desidera entrare nel mondo del lavoro incarnando una specifica figura professionale.