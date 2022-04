Perché PDF è il formato di file più popolare?

Chiunque utilizzi un computer per lavorare, studiare o navigare in internet avrà incrociato almeno una volta un file PDF. Si tratta del formato più popolare in quanto presenta numerosi vantaggi, è molto facile da usare e condividere. Perché ti consigliamo di convertire i tuoi file in PDF? Continua a leggere per scoprirlo.

Ideale per le presentazioni in azienda

Sono moltissime le persone che preferiscono condividere un file PDF piuttosto che uno slideshow, in quanto si tratta di un formato più leggero e facile da consultare da qualsiasi dispositivo. Diventa dunque semplice mostrare le varie pagine di un PDF su uno schermo interattivo e si caricherà in un batter d’occhio.

E’ possibile intervenire

Anche se il PDF nasce come un formato su cui non si può intervenire apportando delle modifiche, oggi, grazie a software gratuiti online come Soda PDF Online, è possibile intervenire e modificare questi file come si desidera.

Si possono, per esempio:

inserire degli elementi nelle pagine, come testi, immagini, disegni, commenti ecc.

convertire da PDF ad altri formati o viceversa

dividere il PDF in diverse pagine ottenendo dei documenti di dimensioni minori

inserire una firma digitale

comprimere i file per renderli più leggeri e facili da condividere.

E’ il formato migliore per la stampa

Il PDF è un formato di file molto versatile che si legge su qualsiasi dispositivo e sistema operativo e la sua qualità non cambia da uno spostamento all’altro. Il contenuto non viene intaccato e chiunque può godere di un documento pronto per la stampa e impeccabile.

E’ un formato leggero

Il bello del PDF, a confronto di altri formati, è che mantiene sempre delle dimensioni contenute, che lo rendono ideale per la condivisione tra utenti e online. Caricamento, download, lettura e altre operazioni sono sempre molto veloci e caratterizzate da alta qualità, grazie al formato PDF.

Il PDF è un formato universale

La caratteristica più evidente del PDF è la sua versatilità. Non importa quale sia il contenuto, il dispositivo con cui si apre e il sistema operativo che si utilizza. Il PDF sarà facilmente leggibile da qualsiasi utente.

L’importanza del PDF, dunque, risiede proprio in questa sua peculiarità, quella di essere universale. Facilita la condivisione delle informazioni e la comunicazione tra gli utenti. Non tutti possiedono gli stessi strumenti e software, ma il PDF è in grado di mettere d’accordo ogni persona nel mondo.

Dopotutto, negli anni ‘90, i fondatori di Adobe avevano in mente proprio l’idea di creare un formato di file semplice e leggibile da qualsiasi dispositivo. In particolare, ai tempi, serviva una soluzione facile per l’Agenzia delle Entrate statunitense che non poteva certo sprecare troppo tempo con conversioni e stampa di dichiarazione dei redditi o avvisi.

Ed ecco dunque come nacque l’idea del PDF, un documento semplice, allora non modificabile e quindi sicuro, che si leggeva da qualsiasi computer e con una resa ottimale per consultare al meglio tutte le informazioni al suo interno.

Allora, come oggi, il PDF continua ad avere un ruolo fondamentale nelle nostre vite.