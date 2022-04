Roma. Nuovo album dello storico rapper Metal Carter

“Musica per vincenti” è il titolo del nuovo album dello storico rapper romano Metal Carter in uscita venerdì 8 aprile su tutte le piattaforme digitali, CD e vinile per Time 2 Rap Records. Tredici tracce tutte prodotte da Santo Trafficante con numerosi ospiti come Gionni Grano da Micromala/Adriacosta, Lord Madness, Yanomamyy, Piotta, Grandi Numeri dei Cor Veleno,William Pascal del Do Your Thang, Cannas Uomo di King Kong Posse, Claver Gold, Brenno Itani, Roy Persico e Akran. Il disco già disponibile in preorder (https://time2raprecords.bigcartel.com/category/metal-carter) con illustrazioni di Scarful, sarà pubblicato il CD digipack doppia anta, vinile nero e vinile verde limited edition. Il presave invece è attivo qui https://ffm.to/musica-per-vincenti.