La gustosa pizzetta sfoglia cagliaritana è entrata nel registro PAT

È visibilmente soddisfatto l’assessore Alessandro Sorgia per il nuovo traguardo raggiunto dalla pizzetta sfoglia di Cagliari. “Questo riconoscimento contribuisce a promuovere al meglio da un punto di vista anche turistico la nostra Cagliari in Italia e all’estero”. Infatti la pizzetta sfoglia cagliaritana è entrata nel registro PAT del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. “La pizzetta sfoglia cagliaritana è stata riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come PAT – Prodotto Agroalimentare Tradizionale e inserita in apposito registro nazionale”.

“Tutto questo grazie alla caparbietà di Annalisa Saddi della storica Pasticceria Mariuccia nata a Pirri nel 1937, che ha presentato l’istanza di riconoscimento al MIPAAF dopo un lungo lavoro di recupero della relativa documentazione, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e il supporto tecnico dell’agenzia Laore Sardegna”. A rimarcarlo è Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Cagliari mostrando tutta la sua soddisfazione per l’importante riconoscimento. Perché “contribuisce a promuovere al meglio da un punto di vista anche turistico la nostra città in Italia e all’estero”.