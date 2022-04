A Ferrara proseguono i controlli stradali del territorio

Nell’ambito di attività di controlli stradali da parte della Polizia Locale Terre Estensi sabato 9 aprile 2022, sono state effettuate verifiche su alcune persone risultate essere di provenienza straniera. Gli Agenti hanno accertato che uno di questi si era messo alla guida di un ciclomotore senza essere in possesso di regolare patente di guida. Nella stessa circostanza l’uomo, un quarantatreenne di nazionalità siriana regolare sul territorio e residente in Veneto, ha esibito un permesso internazionale formato card che, a seguito dell’analisi della strumentazione in dotazione all’ufficio Falsi Documentali, è risultato contraffatto. E’ stato quindi quindi denunciato a piede libero per i reati di falsificazione e uso di atto falso, il documento sequestrato e il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo. Allo stesso è stata inoltre contestata la guida senza patente, come previsto dal codice della strada.

Altri due cittadini di origine nordafricana, senza documenti al momento del controllo, sono stati portati in Questura per gli accertamenti. Il primo è risultato irregolare sul territorio e gli è stato pertanto notificato nell’immediatezza il decreto di espulsione. L’altro invece è risultato essere in attesa che le Autorità si esprimessero in merito alla auto denuncia presentata nei termini di legge per la emersione dal lavoro irregolare.