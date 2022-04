“I’m Glad To Dance (Jonk & Spook Edit)” è il nuovo singolo di VS Prjct

È in rotazione radiofonica “I’m Glad To Dance (Jonk & Spook Edit)”, il nuovo singolo di VS Prjct, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 marzo. Il famoso duo Jonk & Spook collabora nella produzione musicale di “I’m Glad To Dance” del DJ/Produttore Italiano VS Prjct dando vita ad un singolo molto orecchiabile di genere Disco-House con sonorità tipiche della Disco’80 sapientemente miscelate con quelle più attuali e ritmiche dei giorni nostri.

Spiega l’artista a proposito del brano: “I dischi in vinile dei brani riempi-pista che proponevo agli inizi degli Anni ’80 li conservo ancora ed è da loro che ho attinto i campioni giusti per la stesura di I’m Glade to Dance.”

Il videoclip è stato creato dall’etichetta SJS in modalità statica.

Biografia

Vittorio Scognamiglio in arte VS Prjct si avvicina alla musica all’età di 13 anni durante le feste in casa dove metteva i 45 giri, ma la sua carriera inizia ufficialmente nel 1979 in consolle con il DJ Sasà Capobianco nella radio-discoteca Kiss Kiss a Cappella Cangiani (Napoli) il sabato sera (la serata veniva trasmessa anche su Radio Kiss Kiss in FM con il programma dal nome “Discolive”).

Da allora ha suonato in consolle praticamente ovunque nelle discoteche e non solo, di Napoli, Capri e della costiera Sorrentina ed Amalfitana e vanta collaborazioni con tantissimi DJ ed artisti, tra gli altri: Fiorella Mannoia, Roy Paci, Renato Carosone, Patrizia Pellegrino, Mario Biondi, Marco Zurzolo, Guido Lembo, Claudio Coccoluto, Federico l’Olandese volante, Sergio Mancinelli, Aldo Pellegrino, Sasà Capobianco.

Ha fondato 2 negozi di dischi, 1 web radio, 1 gruppo musicale di DJ ed 1 associazione culturale.

Dopo 2 singoli nel 1992 e ’94 su vinile, su etichetta Flying Records totalizzando 7000 copie vendute, a maggio 2021 ha esordito sulle piattaforme digitali come producer con il rilascio del singolo “Miserere Terrae” (genere house) che ad oggi ha totalizzato più di 200k stream solo su Spotify dove, in meno di un anno ho pubblicato 5 titoli totalizzando fino ad ora più di 600k stream. Oggi si occupa di produzioni musicali presso “La Grotta Studio” (Sorrento) e di consulenza artistica presso la “Fondazione Sorrento”.