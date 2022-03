Scommesse online: come cambia nel tempo la passione per lo sport

La pandemia ha cambiato molto delle nostre abitudini negli ultimi anni. In particolare nei momenti più duri segnati dai lockdown, anche le classiche scommesse sportive hanno trovato la loro controparte online.

Molti di noi sono cresciuti con l’abitudine di recarsi nelle Ricevitorie per giocare la classica schedina Totocalcio, magari assieme al papà, al nonno o agli amici. Ed in tanti, amavano intrattenersi con i giochi da casinò, magari nelle sale slot o nelle strutture Bingo tradizionali.

Poi la tecnologia, ma anche le nuove esigenze emerse, hanno spostato online la possibilità di giocare e divertirsi. Questo spostamento, ha concesso a tanti di fare le loro scommesse goliardiche con gli amici online, magari guardando lo sport preferito in videoconferenza sui social. Se sei nuovo del Betting Online, qui troverai piccoli consigli e accortezze che ci sentiamo di darti. Ebbene, che tu sia un super esperto o un dilettante, siamo certi che userai questi suggerimenti per divertirti online, tenendo sempre in considerazione il rischio di perdere e rispettando il bankroll!

Cambiano i tempi e le scommesse sportive diventano più globali

Le scommesse sportive, sono diventate davvero super popolari anche fra i più giovani. Con il variare dei tempi, cambia anche la dimensione stessa del Betting Sportivo. Infatti, tante persone si sono avvicinate a sport nuovi, sempre più popolari e in grado di catturare l’interesse di un pubblico sempre più vasto. Un esempio è quello del Padel che dalla Spagna sta spopolando in tutto il mondo, con grandissimi e giovani giocatori e molti seguaci! Inoltre, anche il mondo virtuale degli eSport sta letteralmente conquistando un pubblico di appassionati in una dimensione dello sport, impensabile fino a qualche decade fa.

Ora che abbiamo delineato lo scenario, proviamo a darti questi semplici consigli per approfondire il mondo delle scommesse online.

Scommesse e passione per lo sport

Soprattutto se sei un neofita, devi tenere bene in mente che lo sport è passione e anche le scommesse sportive lo sono. Non sono un modo per fare soldi facili e vincere non è per niente semplice, ci vuole una certa abilità predittiva. Per guadagnare qualcosa dalle scommesse sportive, dovrai affinare la tua abilità e diciamocelo chiaro è un buon modo per divertirsi con gli amici davanti a una bella partita ma di certo non diventeremo miliardari. Per questo ci teniamo a dire che le scommesse sportive, sono una passione.

Impara da chi ha esperienza

Imparare dagli altri è sempre importante: soprattutto dagli amici che hanno già esperienza in merito di scommesse sportive. Se sei un neofita, puoi provare a tenere le tue scommesse sotto 2.00 di quota, così avrai più opportunità anche di vincere una piccola cifra. Puoi imparare tanto dagli amici scommettitori abitualio magari dal tuo YouTuber preferito che per goliardia condivide la sua schedina calcistica. Tieni sempre presente che nelle scommesse non c’è nulla di certo e quindi considera che per divertirti in modo positivo, l’occhio deve sempre essere al portafoglio. Se decidi di scommettere online, tieni sempre presente un budget che puoi permetterti eventualmente di perdere e solo dopo puoi fare le tue valutazioni.

Sicurezza prima di tutto

Non ci stancheremo mai di dirlo, dato che ne parliamo spesso nei nostri contenuti. Per un gioco responsabile e sicuro, non basta rispettare i limiti, ma anche affidarsi a siti di scommesse online o casinò online sicuri e certificati. Come scoprire se un casinò online è sicuro?Le piattaforme di gioco online – secondo la legislazione italiana – devono apporre il marchio approvato ADM, quindi è soggetto al controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La legislazione italiana è molto rigorosa e non fa sconti: infatti intrattenersi su una piattaforma di gioco non sicuro,ti esclude dai vantaggi della legalità offerti da un casinò riconosciuto e affidabile. Perciò controlla sempre se il sito prima di tutto è sicuro, prima di aprire un contro gioco ed effettuare un deposito. I siti sicuri, ti faranno creare un login con il tuo nome e cognome e la carta di identità, proprio per verificare i tuoi dati. Inoltre per trasparenza, sui casinò digitali legali avrai a disposizione sia i termini che le condizioni del sito in questione.

Diventa un buon osservatore

Prima di tutto, prima di giocare la tua partita o di fare una piccola scommessa, ti consigliamo di diventare un buon osservatore. Farsi prima una conoscenza in merito, è importante. Di certo non diventerai un esperto e non vincerai grandi cifre, ma almeno non farai errori che spesso sono semplici da evitare. È bene prima di fare delle scommesse, cercare le informazioni sullo sport che stai valutando, sulle squadre o sul singolo e poi scommettere. Ti consigliamo anche di leggere anche degli articoli correlati che possano darti un’opinione oggettiva. Facendo delle ricerche potrai scoprire quanto è quotata la squadra o il singolo e quali sono state le performance nei round precedenti a quello che stai valutando. Insomma, si tratta di studiare un minimo l’evento sportivo prima di scommettere, considerando che esistono sempre sia il fattore fortuna che l’elemento imprevedibilità.

Concludendo sulle scommesse sportive

Le scommesse sportive negli ultimi anni sono sempre più popolari, anche grazie alla facilità e alla immediatezza del Betting Sportivo Online. Quest’ultimo ha guadagnato molto appeal soprattutto con il pubblico più giovane. La varietà e la diffusione degli sport – da quelli classici fino alle nuove dimensioni della competizione sportivavirtuale degli eSport – stanno ampliando la platea di appassionati in ogni angolo del mondo. Pensare che ci si può divertire con i propri amici scommettendo qualche euro davanti a una pizza, è un’attività piacevole per molti! Tuttavia, è sempre meglio non improvvisare e anche scommettendo cifre basse, è importante usare la testa.

Abbiamo cercato perciò di darti suggerimenti utili, in modo da ottimizzare al meglio le tue attività di scommesse online, per un’esperienza di gioco più divertente e ragionato.

Se desideri maggiori informazioni e scoprire le nostre quote betting e pronostici, puoi visitare la sezione scommesse del nostro sito e valutare sia sport, sport live e virtuals.