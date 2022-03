Gioco online: guida alla postazione da gaming ideale

iGaming e gioco digitale sono attività ricreative largamente utilizzate per svagarsi e rilassarsi. I videogiochi sono infatti considerati da molti come antistress, sfida, competizione, interazione sociale fino ad essere un modo per staccare dalla realtà e dal mondo circostante.

In effetti, i diversi giochi multiplayer consentono di connettersi con persone da tutto il mondo e avere feedback in tempo reale, ad esempio, su come te la cavi negli skill games!

I giochi da casinò online in particolare nell’evoluzione dei live game show, consentono dimensioni di interattività sempre più appaganti e complesse e richiedono un’attrezzatura di gioco performante. Inoltre, praticamente tutte le tipologie di giochi online, rappresentano uno spazio in cui avere un’esperienza condivisa, sia con amici e familiari, utile per costruire relazioni e lavoro di squadra.Ma per avere una buona esperienza di gioco, è importante anche la postazione fisica dalla quale stai giocando e la configurazione della postazione da gaming ottimale, è tutt’altro che semplice. In questo articolo scopriamo la guida alla postazione da gaming ideale!

Sinteticamente, possiamo dire che una stazione di gioco ottimale è composta da:

scrivania da gaming

sedia da gaming

tastiera e mouse da gaming

cuffie da gaming

uno o più monitor da gaming

PC da gaming.

Queste sono le parti rilevanti e basilari dell’assettoottimale per un giocatore online. In questo articolo scopriremo nel dettaglio come fare la postazione da gaming ideale.

Una volta che hai le idee chiare sulle parti basilari della tua postazione da iGaming, puoi accessoriare per elevare e personalizzare la configurazione della tua postazione di gioco.

Continua a leggere per scoprire più da vicino alcune idee per aiutarti a mettere insieme tutti i componenti di gioco necessari e creare la tua postazione da gaming ideale, sia che tu stia giocando con un PC o una console per videogiochi.

Magari sei arrivato su questo articolo cercando sul web come realizzare una postazione top da gaming. Ebbene, questo articolo fa per te!

Come costruire una postazione da gaming? Prima di tutto

Ma come creare la postazione da gaming ideale? Prima di tutto, per realizzare un ambiente di gioco comodo e funzionale, devi tenere presente il tuo budget e cercare di ottenere il meglio dai soldi che puoi spendere. Questo perché una postazione da iGaming professionale con elementi di fascia alta, può costare davvero tanto, anche migliaia di euro.

Considera che le parti più costose della tua postazione da gamer, sono l’assemblaggio o l’acquisto di un pc performante da gaming.

Cerca di scegliere una stanza che sia areata, quindi con almeno una finestra, ma con la possibilità di proteggersi dall’entrata della luce naturale, senza però rinunciare al dare aria al tuo spazio.

Prova a posizionare la tua scrivania – e quindi il monitor o il pc – in modo che non sia colpito dalla luce diretta e fa sì che possa godere della giusta areazione per ventilare adeguatamente le componenti.

Scrivania da gaming

La giusta scrivania per la postazione da gaming deve essere adatta sia alla tua struttura corporea che a supportare un computer di grandi dimensioni e magari con più di un monitor.

Dovresti optare per una scrivania sufficientemente alta per facilitarti nella corretta posizione della schiena, del collo e delle braccia. In commercio esistono diverse scrivanie dai costi ragionevoli, costruite in modo ergonomico, proprio per gli appassionati di giochi digitali.

Sedia da gaming

Rispetta la tua schiena nelle sessioni di gioco! La posizione del tuo corpo è fondamentale, poiché assumere una postura scorretta in modo prolungato – sia nel gioco che nel lavoro – può provocare anche danni fisici importanti e problemi posturali.

Per questo motivo, ti consigliamo di optare per una sedia da gaming che offra la possibilità di regolare altezza, inclinazione e con braccioli in grado di coadiuvare il posizionamento di spalle e polsi. Anche in questo caso, in commercio si trovano delle poltrone da gaming di tutto rispetto a prezzi contenuti.

Tastiera e mouse da gaming

La scelta di una tastiera da gaming valida, non è una questione puramente estetica.

I videogiocatori solitamente apprezzano le coloratissime tastiere con retroilluminazione RGB. Tuttavia, sono fondamentali anche parametri quali modalità di connessione (wireless o con filo);

meccanismo di pressione e sistema anti-ghosting.

Per le pratiche di gioco come per i siti slot online è meglio evitare le tastiere wireless, al fine di scansareritardi di trasmissione dovuti alle interferenze: molto meglio le tastiere con cavo. Per quanto riguarda la tecnologia di pressione dei tasti, per il gaming sono ottime le tastiere meccaniche, sebbene quelle a membrana siano meno costose.

Infatti, le tastiere meccaniche sono molto più precise, anche se più rumorose. E l’Anti-ghosting? Si tratta di una caratteristica che evita l’invio di pressioni o sequenze errate di tasti, durante la pressione di più pulsantiin modo rapido.

Per quanto riguarda il mouse da gaming, solitamente propongono prestazioni superiori rispetto ai comuni mouse da pc.

Anche qui è sconsigliata la tecnologia wireless,poiché fattori come interferenze di segnale, scarsa carica della batteria, potrebbero rendere negativa la tua esperienza di gioco. Quindi, se non vuoi spendere troppo per un mouse wireless di fascia elevata, opta per un mouse con filo. Se poi ha la possibilità di tasti programmabili, ancora meglio, poiché i giochi MMO (Massive Multiplayer Online) e i MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) necessitanol’attuazione di azioni cicliche con sequenze veloci. Per questo, alcuni mouse hanno tasti programmabili sulle scocche laterali che consentono di associare i comandi di gioco più frequenti.

Cuffie da gaming

Le cuffie da gaming sono un aspetto tutt’altro che secondario. Intanto perché consentono di non disturbare gli altri mentre giochi enel caso di sessioni di gioco dove devi utilizzare la voce, puoi collegare direttamente un microfono alle cuffie. Ma come scegliere una cuffia da gaming?

Considera:

Input ed output, ovvero il classico jack da 3.5 mm o USB;

Esistenza o meno del microfono;

Wireless o con fili;

Formato audio stereo o surround;

Tasti di controllo volume;

Design e comfort.

Monitor da gaming

Il monitor è chiaramente una parte fondamentale della tua esperienza di gioco, quindi va scelto con attenzione. Ma quale è il monitor da gaming perfetto? Cerca di puntare ad uno schermo Full HD di almeno 24 o 30 pollici. Ma nel determinare la risoluzione massima del tuo monitor contano anche: il processore, la RAM e le unità video del tuo pc.

Inoltre, valuta che abbia una elevata refresh rate (frequenza di aggiornamento) per evitare problemi nel gameplay veloce.Ed il tempo di risposta (input lag), dovrebbe esserepossibilmente inferiore ai 5 ms. Ovviamente, lo stesso discorso vale nel caso ti serva di più schermi contemporaneamente.

PC da gaming

Come puoi immaginare il computer è sicuramente il perno sul quale si basa tutta la tua esperienza di gioco. Per avere un’attrezzatura da gamer performante devi valutare: scheda madre, processore, scheda video, RAM e memoria di massa.

La scheda madre – elemento che alimenta e sincronizza tutto il sistema – dovrebbe essereprovvista del supporto memoria RAM DDR4. Dovrebbe disporre di slot per memorie M.2 e avere 4 porte SATA 3 e uno slot PCI-e X16, per l’unità video.

Il processore dovrebbe avvalersi di 4 core fisici e frequenza di clock elevata (almeno 3.8 GHz). Questo, poiché i titoli con alta complessità di personaggi e oggetti su schermo(come i giochi basati su Realtà Virtuale) necessitano di calcoli rapidi.

La scheda video per la sua rilevanza nell’esperienza di gioco,dovrebbe essere dotata di 4 GB di memoria GDDR5. Infine, una quantità di RAM elevata (8 GB in su) assicura sessioni di gioco fluide e performanti, assieme ad una buona memoria di massa (meglio l’unione di SSD e disco meccanico). In effetti, si tratta di un buon modo per incrementare ulteriormente le prestazioni di gioco.

Se desideri comprare un PC da gaming pre-assemblato o un notebook da gioco già ottimizzati, leggi e studia attentamente sia le caratteristiche che la scheda tecnica per verificare che siano presenti tutte le specifiche di cui abbiamo parlato.

Vuoi invece creare da solo il tuo PC da gaming? In questo caso, ricorda che oltre a considerare tutti gli elementidelle varie componenti, la cosa è più complessa perché ci sono aspetti che riguardano l’assemblaggio concreto del tuo sistema di gioco.

Speriamo di averti chiarito le idee e dato qualche spunto per la tua postazione da gaming ideale.

Al di là degli aspetti tecnici e del budget, ricorda che è essenziale dare un tocco di personalizzazione alla tua postazione di gioco, quindi libera la tua fantasia e creatività.