Incredibile ma vero. Martedì 29 marzo la Nazionale torna in campo. L’Italia non avrà il tempo di superare l’amara sconfitta contro la Macedonia del Nord che ha fatto fallire l’accesso ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. Infatti gli Azzurri dovranno affrontare la Turchia in un’altra partita. Si affronteranno le due Nazionali sconfitte nelle semifinali playoff del percorso C in un’amichevole già programmata dalla FIFA che si giocherà martedì 29 marzo alle ore 20:45 a Konya.

La gara tra Turchia e Italia non ha alcuna rilevanza dal punto di vista della qualificazione ma mette in palio punti importanti in ottica ranking che in fase di sorteggi futuri, come previsto dal regolamento UEFA, conta tanto, proprio come accade con il Belgio che è primo con 1828 punti.

L’Italia si troverà di fronte comunque una Turchia ferita che ha visto passarsi davanti la qualificazione dopo avere fallito anche un rigore con Yilmaz in Portogallo che avrebbe potuto dare alla Nazionale turca la possibilità di giocarsi la finale ai supplementari. Il gol al 94′ del definitivo 3-1 dei lusitani ha poi fatto crollare Calhanoglu e compagni.