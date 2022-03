Le auto pronta consegna sono quelle vetture che vengono date al cliente in tempi brevissimi perché sono già presenti nel parco vendite. Hanno quindi il vantaggio di essere visionate e provate su strada prima di essere acquistate così da permettere una risposta sicura e decisa da parte del cliente.

Diventa più semplice anche per l’acquirente decidere in fretta se comprare o no l’auto e non lasciarsi sfuggire l’occasione. Sì, perché con l’attuale crisi che ha travolto il settore dell’automotive le auto pronta consegna sono un’offerta strepitosa e fanno gola a molti. Pertanto, bisogna essere lesti ad accettare la vendita visto che la macchina non sarà disponibile a lungo.

Bisogna però affidarsi a rivenditori validi per acquistare le macchine in pronta consegna e avere così una garanzia di professionalità e un servizio clienti collaudato per ogni più piccola evenienza. L’investimento dell’auto vale come minimo una decina di anni per cui è meglio farlo con coscienza.

Auto pronta consegna: informazioni generali

La disponibilità immediata delle auto in pronta consegna dà un notevole vantaggio rispetto alle altre formule di vendita; in particolar modo in questo periodo, in cui le consegne delle vetture possono slittare anche di vari mesi.

La causa è da imputare alla crisi globale nella realizzazione dei microchip, i cosiddetti semiconduttori, che da qualche tempo fatica a rispondere alle numerose richieste di mercato. La mancanza si ripercuote direttamente nel settore tecnologico e nell’automotive causando in tutto il mondo un blocco forzato degli impianti industriali.

Questo particolare tipo di vetture sono richieste sia da privati che da aziende e diventa quindi importante avere a disposizione anche i veicoli commerciali. Così da essere pronti a rispondere alle varie esigenze.

Le auto pronta consegna e le auto chiavi in mano sono sinonimi e hanno lo stesso significato. Quindi se ti trovi dal rivenditore e ti consiglia un auto chiavi in mano sappi che è l’auto in pronta consegna di cui parliamo.

Tempi di attesa per le auto pronta consegna

Se le auto pronta consegna sono disponibili da subito, trovandosi già in officina dal concessionario, lo stesso non vale per le pratiche burocratiche. Ci sono tre fattori da considerare prima di calcolare i tempi di attesa relativi all’acquisto di un auto.

Vediamo allora quali sono gli aspetti da considerare:

l’immatricolazione;

l’assicurazione;

il finanziamento.

Per avere l’immatricolazione si dovrà andare dalla Motorizzazione Civile che registrerà il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico e ci consegnerà la targa (se si tratta di un nuovo veicolo) e il libretto di circolazione.

La procedura richiede circa una settimana, trascorsa la quale possiamo assicurare l’auto. Le agenzie di assicurazione hanno bisogno che tutti i documenti siano registrati prima di procedere ad assicurare il veicolo. Se ci pensi è logico perché hanno bisogno di avere tutti i dati ufficiali del mezzo.

A rubare la fetta di tempo maggiore è la richiesta del finanziamento, qualora fosse necessario. Può essere richiesto direttamente dal rivenditore oppure ci si può affidare a terzi. Se il finanziamento è accettato e non subentra alcun problema i tempi si restringono a un paio di giorni, necessari a formulare la pratica.

Qualora, invece, sorgessero dei problemi o la pratica venisse rifiutata i tempi di attesa inizieranno a diluirsi. Fortunatamente, questo particolare tipo di pratica per le auto in pronta consegna tendono a seguire un iter più breve.

Il motivo è semplice ed è legato all’offerta. Essendo la vettura piuttosto appetibile è facile che l’occasione di acquisto sfumi in fretta, per cui l’agenzia di finanziamento di solito cerca di muoversi in tempi rapidi per non far perdere al cliente l’offerta.

Per evitare questa inutile perdita di tempo è consigliato contattare prima dell’ipotetico acquisto sia il finanziatore sia il nostro assicuratore così da rendere i passaggi di vendita più fluidi e veloci possibili.