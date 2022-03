Quando si pensa alle proprie vacanze non si può certamente fare e meno di pianificarle con anticipo, così da poter trovare le migliori offerte e scegliere con attenzione i posti da visitare insieme alla famiglia e Fido.

Dove prenotare in Calabria se si viaggia con il cane

Soggiornare in Calabria per le prossime vacanze potrebbe essere davvero entusiasmante per tutta la famiglia, specie se si è alla ricerca di una località dove stare tranquillamente con i propri cari e il proprio cane. Con le tante offerte di villaggi in Calabria direttamente sul mare studiati appositamente per accogliere anche gli amici a quattro zampe, sarete certi di organizzare un bel viaggio in una delle regioni sul mare d’Italia. Quindi, la prima cosa da fare, è senz’altro selezionare una struttura dove sia scritto esplicitamente che il nostro cane può entrare senza alcun problema, perché altrimenti rischierete di andare incontro delle sanzioni. Non dimenticate, inoltre, che potrete anche selezionare la struttura rimanendo vicino a note località marittime come Tropea o Soverato, così da essere vicino a dei punti di riferimento importanti per la partenza e il ritorno. Ad ogni modo, scegliendo un luogo ad hoc, potrete poi spostarvi con maggiore facilità verso altre destinazioni in cui trascorrere le vostre giornate al mare, piuttosto che alla ricerca di città che avete deciso di visitare.

Le spiagge da visitare in vacanza in Calabria

Naturalmente, se deciderete di andare in vacanza con il vostro cane in Calabria non potrete fare a meno di portare Fido con voi anche in spiaggia. Fortunatamente anche qui, come in altre regioni italiane, vi sono delle località che sono “amiche” dei nostri pelosi e che consentono l’accesso per l’intera giornata di vacanze.

Potrete trovare anche molti villaggi in Calabria direttamente sul mare che accettano anche i vostri amici a quattro zampe. Dunque, ogni volta che vi recherete al mare, ricordatevi di controllare attentamente se la spiaggia è una “dog beach”, così da evitare di incorrere in multe salate che potrebbero addirittura arrivare a costarvi 1000 euro. Attualmente, in Calabria vi sono molte spiagge destinate all’ingresso dei nostri animali come presso Amantea o Reggio Calabria. In questo modo, i vostri cagnoloni potranno passeggiare al vostro fianco, rotolarsi nella sabbia e correre in acqua per recuperare il suo giocattolo, senza infastidire alcun passante o i vicini di ombrellone. Ricordatevi, peraltro, che diversi lidi mettono a disposizione delle famiglie non solo il classico ombrellone con le sdraio, ma anche elementi utili al vostro amico a quattro zampe come una ciotola per l’acqua e un kit di sacchetti e paletta per raccogliere le feci del vostro cane.

Le città più belle da non perdere

Se avete già visto diverse spiagge, avete scelto il soggiorno tra i tanti moderni villaggi in Calabria direttamente sul mare e ora vi piacerebbe concedervi una bella passeggiata per le vie della città, in compagnia di vostra moglie, dei vostri bambini e del cane, non potrete far altro che scegliere le città più accoglienti e interessanti per tutti. La prima città che vi suggeriamo di visitare è Reggio Calabria; oltre ad essere il capoluogo, è ideale da scoprire se desiderate vedere un po’ di storia del paese, ma anche per gustare la tipica cucina locale. Capo Vaticano è un’altra località da non farsi perdere durante le ferie in Calabria: sull’isola di Capo Rizzuto potrete scoprire meravigliose spiagge. Anche Le Castella è un altro luogo da scoprire.

Spostiamoci poi a Chianalea, che offre una spiaggia bellissima, e il suo borgo antico è stato inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia.

Ancora possiamo visitare Marina dell’Isola, situata tra Isola Bella con la sua rocca e la spiaggia della Rotonda; questaè una delle spiagge più belle della Calabria senza dubbio. E’ caratterizzata da sabbia bianca e mare cristallino e la potete raggiungere dalla bellissima cittadina di Tropea.

Non vi resta che prenotare il vostro prossimo viaggio per andare alla scoperta della Calabria!