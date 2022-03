I ventilatori industriali, a differenza di quelli tradizionali, vengono utilizzati nelle aziende di grandi dimensioni, soprattutto in quelle in cui c’è un eccesso di polveri o fumi nocivi che danneggiano la salute e l’ambiente. In questi luoghi chiusi in cui i dipendenti sono a contatto continuamente con sostanze e agenti chimici, la ventilazione industriale è fondamentale per favorire una qualità migliore dell’aria.

Questi ventilatori vengono venduti in diversi formati e modelli, a seconda delle esigenze. Tra quelli più gettonati troviamo i ventilatori da parete, che aspirano l’aria fredda e espellono quella calda dal quadro elettrico. Si tratta di una soluzione economica ed efficiente, ma questi modelli sono consigliati solo in determinati casi. Per poter installare un ventilatore industriale per il quadro elettrico bisogna avere una resa frigorifera non troppo alta, l’aria dell’ambiente non deve essere troppo oleosa o polverosa, inoltre l’aria esterna deve presentare una temperatura minore rispetto all’aria interna. Se la situazione non è idonea, bisognerà passare ad un modello più potente.

Ventilatori industriali per quadro elettrico

Un ventilatore industriale è uno strumento composto da ventilatore, filtro e griglia. Si tratta di una soluzione semplice ed economica, in grado di regolare la temperatura all’interno di un ambiente chiuso. Questi ventilatori devono essere installati in punti strategici, in modo da favorire il ricambio d’aria smaltendo il calore. Grazie alla pressione che viene generata non entra mai aria non filtrata, così l’ambiente resta pulito e sicuro. Ovviamente un ventilatore è necessario anche per garantire una temperatura mite durante i mesi più afosi, soprattutto in quei luoghi dove non è possibile installare un condizionatore.

La ventilazione naturale in alcuni ambienti non può assolutamente funzionare, in quanto non garantisce luoghi salubri, soprattutto durante l’estate e in posti molto umidi, dove c’è anche poco vento e l’aria tende a non cambiare facilmente. Per questo è fondamentale utilizzare la ventilazione industriale: si potrà lavorare in sicurezza e in tranquillità, senza sentire il peso dell’umidità e del calore eccessivo. Possiamo dire che un ventilatore industriale ha lo scopo di eseguire alcune principali funzioni:

garantire sicurezza e benessere nell’ambiente di lavoro;

allontanare gas, fumi tossici e polveri che possono danneggiare la salute;

contrastare il caldo eccessivo durante i mesi estivi;

eliminare il vapore acqueo che viene prodotto durante i processi di lavoro;

rendere l’ambiente ottimale, con livelli di ossigeno adeguati.

Ogni azienda può scegliere il tipo di ventilazione industriale che preferisce in base all’ambiente di lavoro, garantendo la massima efficienza. L’investimento iniziale è molto importante: acquistare un ventilatore troppo economico che non garantisce efficienza a lungo termine può essere pericoloso, per questo è meglio optare per un modello un po’ più costoso ma sicuro.

Fattori da considerare prima di scegliere il ventilatore industriale

Come abbiamo visto, non tutti i ventilatori industriali hanno le stesse caratteristiche. Prima di acquistarne uno dobbiamo valutare diverse cose, ad esempio: quanta aria ci serve per avere la temperatura ideale nel quadro elettrico? Questo dipende da quanto calore c’è all’esterno e da quanto ne viene generato dai macchinari. Bisogna anche verificare se all’interno del quadro elettrico c’è la giusta quantità di aria e per farlo dobbiamo fare caso alla ventola, a come è posizionata, ai filtri e ad altre cose importanti. Ovviamente i quadri elettrici che usiamo per la ventilazione industriale devono essere a norma di legge.

I sistemi di controllo sono sempre più elaborati ed è quindi opportuno utilizzare solo soluzioni sicure per smaltire il calore che viene prodotto dai componenti che si trovano nel quadro elettrico. Vengono usate aperture di ventilazione in modo che lo smaltimento del calore possa avvenire in modo naturale. Non sempre però è sufficiente. In alcuni casi è necessario usare sistemi di ventilazione forzata o chiller industriali.