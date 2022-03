Tutto pronto per uno degli eventi più importanti, dedicati al Teatro, Danza e Moda, “Tutto in un battito”, di Giusi Buda. Una storia nuova, oltre il tempo, in programma venerdì, 25 marzo 2022, alle ore 21, nella splendida cornice del Palazzo Biscari a Catania. L’evento e il programma, saranno presentati in Conferenza Stampa, che si svolgerà, MARTEDI’ 22 marzo 2022, alle ore 10, al Palazzo della Cultura – Auditorium Concetto Marchesi – Catania.

“Tutto in un battito”, è il titolo del romanzo scritto dalla stilista Giusi Buda, che ha tratto la sua aspirazione, da un’antica leggenda siciliana “I Mori”, dove, la scrittrice, rimasta molto colpita, da questa leggenda, un racconto di sangue, ha deciso di creare un’inversione, trasformandola, in una storia d’amore, vedendo, “I mori”, uniti nei secoli, da un amore infinito. Da questo romanzo, è nato anche un mediometraggio, prodotto da CinemaSet, di Antonio Chiaramonte.

Alla conferenza di presentazione, saranno presenti: Barbara Mirabella, Assessore alle Attività e ai Beni Culturali; Giusi Buda, stilista e scrittrice; Marcella Pennisi, alla quale è stata affidata la sceneggiatura. Collegati, in diretta OnLine, invece, avremo gli attori protagonisti, Marina Evangelista, affermata attrice scelta da Paolo Sorrentino nel film “Loro”, Micol Segal, attore italo-israeliano, Chiara Alivernini sceneggiatrice e il regista Gabriel Cash. L’evento è promosso da Cinemaset, con il patrocinio del Comune di Catania, Assessorato alle Attività e ai Beni Culturali.