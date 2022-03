Il 2022 per Orto Creativo, l’agenzia di Web Marketing fondata da Christian Paggiarin e specializzata nella creazione di siti web a Treviso e sviluppo piani di marketing, procede a gonfie vele! Dopo l’uscita qualche giorno fa del sito 21 Gallery, presenta oggi Gli Occhi del Marocco Tours!

La costante crescita e acquisizione di nuovi e prestigiosi clienti, ha reso l’agenzia una delle più richieste, per la creazione di siti web per aziende.

Gli Occhi del Marocco Tours, dall’idea e dalla passione di una viaggiatrice italiana “Rosy Giancaspro”, italiana e viaggio-dipendente, di origine pugliese ma con radici ben radicate in veneto, e del suo socio, una guida berbera ufficiale nonchè modello “Abdeljalil Aitoufkir”.

Oggi gliocchidelmaroccotours.com è formato da un gruppo di ben quattro guide ufficiali dotate di patentino e una viaggiatrice appassionata di cultura Amazigh che grazie all’amicizia, alla passione e alla determinazione sono riusciti a realizzare un concetto di viaggio che permette ai viaggiatori di conoscere i segreti e le bellezze del Marocco attraverso un’esperienza di viaggio sartoriale, cucita attorno al cliente.

Allontanandoci dai percorsi turistici tradizionali, i tour organizzati faranno conoscere la parte più genuina e veritiera di questo incredibile territorio. Attraverso gli occhi si potranno vivere storie autentiche, irripetibili, ricche di valore e in grado di toccare le corde più intime dell’anima.

Il Marocco è un concentrato di sentimenti fatti di forme, colori, odori, suoni e sapori concentrati in un’autentica poesia non semplice da raccontare. Il concept di viaggio si rivolge a piccoli gruppi di viaggiatori che vogliono essere protagonisti della propria vacanza, un concept legato alla salvaguardia dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni. Qui parliamo di una vera ed autentica esperienza di viaggio che colpisce tutti i sensi e che crea connessioni a livello emotivo, spirituale e sociale.

Se volete immergevi in questa atmosfera unica, il nostro consiglio è di contattarli e lasciare che creino per voi un viaggio in Marocco unico ed indimenticabile.