Ci sono beni di largo consumo e ritenuti indispensabili. Non si tratta soltanto di tecnologia (smartphone, tablet, fitbit,…) ma anche di elettrodomestici come il mini frigo. Questo piccolo elettrodomestico, “parente in minuatura” del frigorifero, è una necessità per migliaia di italiani. Il suo impiego in effetti è molteplice. Si usa nella casa al mare per riporre gelati, acqua fresca e piccoli acquisti per quando non si esce a mangiare fuori. Il mini frigo è molto comune nei B&B, strutture temporanee per i vacanzieri. Lo si trova anche nelle strutture dove si dorme soltanto, come ad esempio le camere degli alberghi. Il mini frigo non deve mancare neanche in ufficio o in un laboratorio artiginale. Sul posto di lavoro è pratico e utilissimo. Molto comodo anche da ubicare in una depandance o in un’ala della casa adatta al tempo libero.

Sono tanti i punti a favore dei mini frigo ad iniziare dalla loro adattabilità. Grazie alle ridotte dimensioni si possono collocare facilmente anche in piccoli angoli. Sono molto comodi soprattutto d’estate quando ci si vuole dissetare una una bevanda fresca. In tanti li usano anche nelle camere da letto. Negli uffici il mini frigo è molto comodo non solo per le bevande ma anche per insalate e snack. I vacanzieri che si spostano con frequenza non si fanno mancare i mini frigo da campeggio che si possono sfruttare anche in macchina.

Ci sono mini frigo per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Dipende dalla capacità di cui si necessita, dalla loro classe energetica (l’elemento consumo non va sottovalutato) e dalla presenza o meno del congelatore. Per chi vuole ottimizzare gli spazi l’ideale è il mini frigo da incasso. Lo si può ad esempio posizionare in un mobile, ma ciò impilica che non si può spostare facilmente. Proprio per questo il mini frigo portatile è quello più pratico e più venduto.

Tra le caratteristiche da valutare in fase di acquisto c’è non solo la capienza e il consumo di energia ma anche il rumore di fondo e la funzione per regolare la temperatura. L’ideale sono i mini frigo a basso consumo energetico sopratutto se lo si usa con continuità. Attenti alla rumorosità. Un mini frigo troppo rumoroso può essere un guaio quando ad esempio si guarda la tv o si va a dormire (per chi lo tiene nella camera da letto).

Altro aspetto di cui tenere conto è l’alimentazione dei mini frigo. La maggioranza dispone della presa per la corrente standard. Ma ci sono anche con presa 12V da attaccare ad esempio all’accendisigari dell’auto. Inoltre ci sono modelli con USB. È possibile acquistare un mini frigorifero sia nei negozi fisici sia nei diversi e-commerce. Prima di procedere nell’acquisto è importante anche considerare l’assistenza post vendita e la disponibilità di eventuali pezzi di ricambio. La spesa non è eccessiva ma acquistare un prodotto con un’assistenza carente rischia di diventare un grosso guaio se si dovesse presentare un disservizio. L’ideale è puntare su marchi affermati e su prodotti già testati da altri utenti e con recensioni eccellenti.