Il monitoraggio dei crimini finanziari e la gestione della compliance sono operazioni molto costose e poco efficienti per le banche, le quali si trovano a doversi fare carico di una gestione che senza l’utilizzo di tecniche innovative risulta essere sempre poco efficiente ed efficace.

Il Regtech, sfruttando le innovative tecniche di Intelligenza Artificiale basate su machine learning, deep learning e reasoning permette di incrociare i dati relativi alle transazioni effettuate dai clienti, profilando i comportamenti degli stessi, così da prevenire eventuali comportamenti fraudolenti.

Rispetto alla gestione del rischio e della compliance, il Regtech rappresenta quindi oggi una grande opportunità per le banche e gli istituti finanziari, che attraverso l’uso di tecnologie Big Data possono andare incontro ad una digital compliance efficiente.

Il Regtech, permette dunque di facilitare l’adeguamento ai requisiti normativi con maggiore efficienza rispetto alle soluzioni utilizzate fino ad ora, aprendo una nuova ed innovativa frontiera che mette in campo processi automatizzati con soluzioni per gli ambiti crediti, finanza e risk management. Una vera rivoluzione per le banche che vedono risolti i problemi di gestione del rischio e della compliance oltre ad ottenere un supporto alle decisioni indispensabile.

Chi si occupa della gestione della compliance per le banche

Per la gestione della compliance così come per il monitoraggio del rischio, le banche possono affidarsi ad aziende specializzate che grazie competenze specifiche nell’ambito delle nuove tecnologie legate a big data e intelligenza artificiale sono in grado di fornire alle banche e agli istituti finanziari soluzioni su misura rispetto alle esigenze espresse ed un supporto decisionale sulla base dei dati monitorati.

I vantaggi ottenibili dalle banche grazie al RegTech

Le soluzioni di RegTech di cui oggi le banche e gli istituti finanziari possono disporre grazie al supporto di professionisti specializzati nell’ambito dell’intelligenza artificiale rappresentano una svolta in termini di efficacia ed efficienza dei processi legati alla gestione del rischio e della compliance.

Queste innovative tecniche messe in campo da professionisti nell’impiego di tecnologie Big Data sono in grado di offrire alle banche e agli istituti finanziari molteplici vantaggi, tra cui:

la gestione del rischio attraverso un monitoraggio teso ad incrociare i dati di tutte le transazioni dei clienti in modo tale da poter profilare i comportamenti e prevenire attività fraudolente;

l’individuazione degli scenari di riciclaggio di denaro o delle situazioni fraudolente grazie all’utilizzo di tecniche di machine learning e deep learning;

la gestione della compliance grazie a tecniche che permettono di analizzare velocemente una grande quantità di regolamenti e normative, per verificare l’adeguatezza dei controlli in atto;

un importante supporto alle decisioni dettato dai dati ottenuti a seguito di un profiling del cliente attraverso un’analisi multidimensionale;

la massimizzazione della produttività del personale;

il miglioramento della customer satisfaction;

la minimizzazione dei rischi.

Grazie all’expertise di professionisti nel campo delle soluzioni di AI, ad un approccio gestionale più efficiente e più efficace rispetto a quelli usati fino ad oggi e ad un supporto importante inerente alle decisioni, le realtà professionali specializzate nell’uso delle tecniche di Intelligenza Artificiale sono oggi in grado di offrire alle banche e agli istituti finanziari molteplici vantaggi traducibili non solo in una maggiore efficienza dei processi di gestione ma anche in un miglioramento in termini di soddisfazione del cliente e supporto decisionale.