Basando il proprio impegno sull’attenzione verso qualità, competitività dei prezzi e una proposta articolata in oltre 30.000 prodotti a disposizione, Eurobrico interpreta, in ogni declinazione, le esigenze di appassionati di bricolage e fai-da-te, come rivela il Premio Miglior E-commerce d’Italia con Negozi 2021 (rilevazioni ITQF). Su www.eurobrico.com viene infatti garantita la politica soddisfatti o rimborsati e oltre il 97% delle spedizioni si realizza in 24/48 ore.

L’attività di Eurobrico nel mondo del bricolage e DIY è consolidata da oltre 30 anni e di ciò è espressione una presenza che interessa l’intero panorama nazionale (con oltre 25 punti vendita). Ma grazie al portale www.eurobrico.com, diventa ancora più facile approfittare di tutti i vantaggi dell’offerta.

In appena qualche click, si può passare in rassegna una proposta di cui fanno parte: utensileria, abbigliamento da lavoro, articoli per falegnameria, enologia e idraulica. Ma anche barbecue, prodotti per il giardinaggio, arredi giardino, combustibili, stufe a legna, canalizzate, arredo bagno, sistemi di illuminazione e decine di altre soluzioni.

Insieme a tante alternative per ogni tipologia di articolo, viene data centralità alla qualità, presentando brand sinonimo di autorevolezza: da U-power a Stanley, passando per Beta, BTicino e Castrol.

All’interno della sezione “Offerte”, in particolare, vengono fornite promozioni che portano a un risparmio su una selezione di centinaia di articoli. E per chi vuole fare un regalo speciale c’è la Gift Card, con vari tagli di importo e utilizzabile sia online che in negozio.

Per una tutela completa del cliente in relazione all’acquisto vengono forniti metodi di pagamento sicuri e veloci: PayPal, carte di credito, bonifico bancario, Google Pay e ApplePay.

Una sintesi dei vantaggi garantiti dalle prerogative di Eurobrico.com è raccolta nelle 4.000 recensioni verificate da Feedaty. La media di valutazione (4,8/5) ha portato al conferimento del Certificato Gold.

Trasforma in realtà i tuoi progetti, scegli Eurobrico, il piacere di far da sé: www.eurobrico.com!