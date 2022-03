Castellani .it Srl, azienda attiva da oltre sessant’anni nella produzione di scaffalature e arredi per tantissime realtà professionali, propone sul suo portale e-commerce (www.castellanishop.it) mobili e accessori che coniugano funzionalità ed estetica. Opzioni di personalizzazione e servizi unici, come quello di progettazione dell’ambiente vanno ad arricchire l’offerta. Senza scordare le spedizioni gratuite sopra i 500 euro (+ IVA) e il puntuale customer care, sempre pronto ad affiancare l’utente.

Marchio distintivo dell’impresa è il ciclo produttivo che avviene completamente in Italia, come certifica il MUN (Marchio Unico Nazionale). Gli articoli in catalogo, poi, sono realizzati nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di qualità e sicurezza.

Nel giro di appena qualche tap sul proprio smartphone si possono acquistare sedie ergonomiche, armadietti sporco-pulito, reception, scrivanie operative, vetrine espositive, cassettiere o casellari di sicurezza. A questi si aggiungono scaffalature personalizzabili (sia a parete che a centro stanza), grazie al pratico configuratore online.

Per scoprire le condizioni d’acquisto più vantaggiose basta visitare la sezione “Outlet” in cui si incontrano prodotti di fine serie in promozione, inclusi scaffali per magazzino. Tra i servizi proposti dall’azienda si possono citare la progettazione di ogni ambiente lavorativo, o ancora la possibilità di comprare allestimenti completi per arredare il proprio negozio.

A supporto del cliente si trova un team competente e qualificato, raggiungibile tramite numero di telefono, e-mail, chat o form online. Gli ordini di oltre 500 euro (+ IVA) godono di spedizione a costo zero in Italia. Quanto alle modalità di pagamento, lo store ha predisposto esclusivamente opzioni che assicurano la totale protezione: carta di credito, bonifico bancario o PayPal.

Nel corso degli anni, Castellani Shop ha tagliato tantissimi traguardi importanti, che giungono a conferma degli elevati standard garantiti dalla sua offerta. Il portale figura tra le eccellenze del commercio elettronico italiano: “Le Stelle dell’E-commerce 2020/21 e 2021/22”. Si tratta della classifica dei migliori store digitali realizzata da Corriere della Sera e Statista.

Non solo, l’e-shop è presente tra le 750 eccellenze del commercio elettronico italiano 2021/22 secondo ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza). Infine, grazie all’impegno nel rispetto delle buone prassi online, si è aggiudicato anche l’ambito Sigillo Netcomm.