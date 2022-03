Taranto. Padre Sabino Iannuzzi, vicario episcopale per la vita consacrata dell’arcidiocesi di Benevento e rettore della basilica Santissima Annunziata e Sant’Antonio di Vitulano, è il nuovo vescovo eletto della diocesi di Castellaneta.

«Un amico speciale, una guida spirituale impagabile e un uomo di grandi qualità con cui abbiamo condiviso un percorso di crescita umana e professionale – ha commenta il presidente di Cia Campania, Alessandro Mastrocinque – A lui i migliori auguri di un percorso luminoso, che possa tracciare un solco di operosità e nuova umanità, per seminare sentimenti di giustizia e pace in un momento di grandi trasformazioni».

Padre Sabino nel corso della sua vita pastorale, ha operato prevalentemente a Benevento, ricoprendo ruoli amministrativi e dirigenziali e impegnandosi nei settori vocazionali e formativi; oggi ad attenderlo nella diocesi di Castellaneta è la Cia Area Due Mari Taranto- Brindisi.

Il direttore Vito Rubino raccoglie il testimone del presidente Mastrocinque.

«Accogliamo con gioia la sua nuova nomina e lo aspettiamo presto in provincia di Taranto – ha sottolineato il direttore – Per Cia Agricoltori Italiani il reverendo padre Iannuzzi non rappresenta certamente una novità: negli anni, infatti, ha collaborato con passione e professionalità con i colleghi di CIA Campania ed in particolare con il presidente regionale Alessandro Mastrocinque. Diverse sono state le iniziative di promozione territoriale e sociale portate avanti nel tempo sia in provincia di Benevento che su tutto il territorio regionale. A padre Iannuzzi diamo il nostro caloroso benvenuto, certi di proseguire insieme, con rispetto e dedizione, un rapporto di collaborazione volto alla crescita della nostra comunità».