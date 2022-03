Vietato sbagliare. Milan e Inter sembrano entrate in una fase di rallentamento. Il Napoli si è reinserito a pieno titolo nella corsa scudetto. E numeri alla mano anche la Juventus ha ora chanche di lottare per il tricolore. Tutti i migliori bookmakers aams continuano a vedere come favorita la squadra di Inzaghi. Ma ora ci sono meno certezze e la lotta si fa più accesa e interessante.

La squadra nerazzurra non può più sbagliare. Tocca proprio all’Inter questa sera a San Siro aprire la giornata. L’avversaria di turno è la Salernitana. Fino a qualche settimana addietro il pronostico era quasi scontato. Tutti i migliori bookmakers aams avrebbero concordato sull’1. Solo qualcuno più temerario avrebbe quotato un X o addirittura un 2. Questo risultato sarebbe stato un paradosso.

Ancora oggi, alla luce sia della classifica sia degli effettivi a disposizione, è un paradosso ipotizzare un risultato positivo per gli ospiti. Eppure nulla è scontato come prima. Il risultato a favore dell’Inter è quello indubbiamente più pronosticato, ma il pareggio rientra tra le opzioni possibili. Anche perchè la squadra nerazzurra è impegnata su più fronti e la stanchezza inizia a pesare non solo sulle gambe ma anche nella testa.

Andando a scorrere le propabili formazioni si nota come In Coppa Italia sono rientrati Gosens e Correa, ma nei due giorni successivi i titolari hanno solo fatto un po’ di scarico senza appesantire il fisico. Candidati per un turno di riposo De Vrij e Perisic.

Mister Nicola è orientato a confermare lo stesso schieramento tattico delle due precedenti partite; recuperato Bonazzoli che potrebbe partire titolare, in alternativa c’è Perotti. Dopo mesi torna disponibile Ruggeri che va in panchina. I campani sono motivati e avranno il classico coltello tra i denti. Il d.s. della Salernitana, Walter Sabatini, nonostante l’ultimo posto in classifica, infatti, si dice fiducioso sulla sfida contro l’Inter di stasera.

Il clima in casa Inter non è dei migliori. La squadra campione d’Italia in carica torna in campo stasera, in un clima di sfiducia generale e pronostici (a sentirne parecchi) molto negativi. Ci manca poco che la Salernitana, con il massimo rispetto, venga data per grande favorita, un ostacolo durissimo per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono oggetto di critiche ed in particolare l’ex allenatore laziale è al centro di un processo così forte da cancellare tutti gli applausi di un mese fa. Per invertire la rotta serve che Lautaro torni a fare il suo mestiere: segnare. Senza di lui e senza l’impegno vero di tutti gli effettivi, il rischio è di vedere sfumati obiettivi che fino a qualche settimana addietro sembravano a portata di mano.