Come utilizzare gli eventi virtuali per il marketing?

Gli eventi virtuali sono una delle affascinanti invenzioni del 21° secolo. Hanno consentito alle aziende di ridurre i costi e organizzare eventi aziendali regolari senza i problemi comuni con gli eventi di persona. Gli eventi virtuali hanno consentito alle aziende di offrire valore ai partecipanti e incoraggiarli a partecipare ad attività future.

I vantaggi degli eventi virtuali non finiscono qui. Si scopre che le aziende possono utilizzare piattaforme di eventi virtuali per commercializzare i propri servizi e prodotti. Con un evento virtuale basato sul valore, le opportunità sono infinite e dovresti sfruttare al massimo i vantaggi offerti dagli eventi virtuali.

Di seguito, abbiamo compilato un elenco di modi per utilizzare il tuo prossimo evento virtuale per le tue attività di marketing.

Perché utilizzare gli eventi virtuali per promuovere la tua attività nel 2022?

Se la tua azienda offre prodotti e servizi a clienti interessati, devi sviluppare una connessione più profonda tra la tua azienda e i clienti. Ciò può essere ottenuto offrendo ai tuoi clienti informazioni preziose sui tuoi prodotti e servizi. Un webinar o un evento virtuale è lo strumento giusto per questo scopo.

I clienti vogliono sempre essere informati sui servizi che offri. Puoi cogliere questa opportunità per spiegare ai tuoi clienti in che modo i tuoi prodotti e servizi differiscono dagli altri marchi.

Ecco i 4 principali vantaggi dell’utilizzo di una piattaforma per eventi virtuali come Expertshare per promuovere i tuoi prodotti e servizi:

1. Costruisce la credibilità del marchio

Come discusso in precedenza, i webinar possono aiutarti a sviluppare una connessione più profonda con i tuoi clienti e potenziali clienti. I clienti sono sempre alla ricerca di marchi che possano rassicurarli e istruirli sui prodotti che forniscono. Puoi approfittarne e connetterti più intimamente con i tuoi clienti e potenziali clienti.

I clienti potranno ascoltare la tua voce e interagire con te personalmente. Questo ti aiuterà a sviluppare una connessione intima e i clienti vedranno il tuo marchio come più credibile dei tuoi concorrenti che non si connettono con i loro clienti.

2. Consente al tuo marchio di educare le persone

Ai clienti piace quando i marchi presentano loro informazioni preziose tramite Internet. Questo è più cruciale per i marchi che offrono prodotti e servizi legati alla tecnologia ai clienti. Puoi istruire i tuoi clienti su come ottenere il massimo dal tuo software, insieme a tutte le funzionalità chiave.

La parte migliore dell’utilizzo dei webinar per educare i clienti è che possono farti domande sui tuoi prodotti. I tuoi mod o relatori possono quindi evidenziare questi problemi e spiegarli nel webinar. Ciò compensa una sessione produttiva in cui i tuoi clienti ricevono tonnellate di valore dal tuo marchio.

3. Ti permette di generare lead

Un altro vantaggio significativo del marketing dei tuoi prodotti attraverso eventi virtuali è che ti consente di generare tonnellate di contatti contemporaneamente. Se hai commercializzato correttamente il tuo evento virtuale, riceverai tonnellate di traffico sulla tua pagina di destinazione poiché i partecipanti interessati registreranno i loro nomi e le loro email sulla tua pagina per il webinar.

Successivamente, puoi indirizzare quei nuovi partecipanti e presentare i prodotti e i servizi della tua azienda. Ciò compenserà una strategia di marketing efficace. Una volta terminato il webinar, il tuo team di vendita avrà un elenco di lead su cui lavorare e convertirli in clienti dedicati. Non dimenticare mai di seguire il tuo piano di marketing una volta terminato il webinar.

4. Ti permette di raccogliere testimonianze e recensioni

Gli eventi virtuali non sono solo utili per generare lead, ma funzionano bene anche per raccogliere testimonianze e recensioni. Gli utenti che visitano il tuo sito e si sintonizzano per i tuoi eventi virtuali vogliono vedere se il tuo marchio è credibile e un evento virtuale è un’ottima piattaforma per farlo. Puoi chiedere ai tuoi partecipanti recensioni e la loro esperienza con i tuoi prodotti e servizi.

Se hai già delle testimonianze, puoi metterle in evidenza sotto forma di diapositive nell’evento virtuale. Ciò fornirà un duplice vantaggio per la tua attività. Una volta terminato il webinar, invia un’e-mail ai partecipanti ringraziandoli e chiedendo loro di rivedere il tuo evento.

Questo rende il tuo marchio credibile e mostra ai tuoi clienti che i tuoi oratori sanno di cosa stanno parlando.

I quattro modi per commercializzare i tuoi prodotti e servizi con l’evento virtuale

Gli eventi virtuali sono uno dei modi migliori per commercializzare i tuoi prodotti e servizi ai clienti interessati. La tua strategia di marketing digitale dovrebbe includere un webinar ben posizionato in modo che i tuoi clienti possano interagire intimamente con il tuo marchio e sviluppare una connessione più profonda.

1. Offri informazioni preziose su come funzionano i tuoi prodotti

Non c’è modo migliore per coinvolgere i tuoi clienti che offrire loro preziose informazioni sui prodotti e servizi che offri. Puoi organizzare un evento virtuale riguardante un prodotto o servizio specifico che offri o tutti i tuoi prodotti contemporaneamente. Non solo, ma puoi anche cogliere l’occasione per rispondere alle domande frequenti sui tuoi prodotti.

Fai in modo che il tuo moderatore sia brillante nel introdure i problemi comuni che hanno i tuoi clienti, quindi i tuoi altoparlanti possono fornire una ripartizione completa dei prodotti. Poiché gli eventi virtuali sono interattivi, puoi chiedere ai tuoi relatori di rispondere a tutte le domande rimanenti che i partecipanti potrebbero avere durante la sessione di domande e risposte.

Non pensare che questo metodo funzioni solo per i prodotti tecnologici; puoi fornire informazioni su vari prodotti e servizi come prodotti di bellezza, integratori e attrezzature per il fitness, articoli culinari e prodotti di moda. Ecco come creare un evento informativo per ciascuno di questi prodotti:

● Puoi condividere consigli e trucchi con i tuoi clienti

● È possibile fornire informazioni su come strutturare correttamente un programma di allenamento e dieta

● Puoi condividere ricette uniche con i tuoi clienti

● Puoi istruire i tuoi clienti su quale prodotto di moda si adatta meglio a loro

Ci sono infinite possibilità con il marketing di eventi virtuali. Puoi promuovere qualsiasi prodotto generando valore per i tuoi clienti. Questo non solo renderà credibile il tuo marchio, ma genererà anche lead.

2. Fornisci corsi di qualità

Un altro modo per commercializzare il tuo prodotto e servizio attraverso un evento virtuale è offrire corsi ai tuoi clienti. Questo invia un messaggio che tieni ai tuoi clienti e desideri che ricevano il maggior valore possibile. Il vantaggio principale dell’offerta di corsi è che puoi offrirli a persone che non sono ancora i tuoi clienti dedicati.

Una volta che si sono sintonizzati per i tuoi corsi, puoi continuare con i tuoi prodotti e servizi. I moduli di partecipazione sono gli strumenti migliori per raggiungere questo obiettivo. Diciamo che stai offrendo servizi di costruzione di negozi online; puoi offrire ai tuoi clienti e ad altri potenziali interessati corsi su come creare una strategia di successo per il loro negozio online. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di risolvere il maggior numero possibile di problemi.

Ciò rende il cliente felice e ti consente di sviluppare una connessione intima con i clienti. Alla fine del corso, puoi fornire un link al tuo servizio in modo che gli acquirenti interessati possano effettuare i loro acquisti.

3. Ospita una mostra online

Un altro ottimo modo per attirare potenziali clienti e generare lead è ospitare un evento espositivo online. Gli eventi espositivi online sono coinvolgenti, coinvolgenti e interattivi. Questo è ciò che converte i partecipanti interessati in clienti dedicati. Sarai in grado di coinvolgere potenziali clienti da tutto il mondo e massimizzare i profitti del tuo marchio.

In una mostra online, i clienti e gli altri partecipanti interessati possono interagire intimamente con i tuoi relatori e controllare tutti i prodotti e i servizi che offri loro. Questa sarà una grande opportunità per mostrare tutte le caratteristiche e le caratteristiche dei tuoi prodotti ai clienti interessati.

Al termine della mostra, potrai proporre i tuoi prodotti ai buyer che decideranno di restare fino alla fine. Anche se alcuni dei partecipanti non si convertono in clienti, puoi riprovare a convertirli tramite l’email marketing una volta terminata la mostra.

4. Crea un evento per il lancio del prodotto online

Gli eventi di lancio del prodotto sono una delle migliori opportunità per mostrare i tuoi ultimi prodotti a investitori, clienti e potenziali clienti. Scegli la giusta piattaforma per eventi virtuali e lancia il tuo prodotto. Inoltre, fai un sacco di attività di marketing prima di ospitare l’evento di lancio del prodotto. Poiché il prodotto è fresco, sia i vecchi clienti che i potenziali clienti possono sintonizzarsi per l’evento.

Descrivi le caratteristiche del tuo nuovo prodotto e come è una versione molto migliorata dei tuoi prodotti precedenti. Non c’è modo migliore per far conoscere ai tuoi clienti la tua ultima offerta di prodotti rispetto al lancio di un prodotto. Mantieni tutto facendo interagire i clienti con gli oratori tramite sondaggi e sessioni di domande e risposte.

Se eseguito correttamente, il tuo evento per il lancio del prodotto genererà tonnellate di contatti e venderai il primo giorno del lancio.

Gli eventi virtuali sono uno dei più grandi strumenti che devono essere inclusi nella tua strategia di marketing digitale. Ti consentono di coinvolgere un pubblico globale e fornire contenuti basati sul valore che risolvono problemi e creano credibilità del marchio.

Se sei un imprenditore alla ricerca di campagne di marketing efficaci per i tuoi prodotti, dovresti ospitare un evento virtuale per i tuoi servizi e prodotti. Agirà sempre come un metodo di marketing efficace.