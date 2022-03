La mappa catastale, o l’estratto di mappa, è un documento in cui sono rappresentati i terreni, vale a dire le unità immobiliari inserite nell’archivio del Catasto Terreni. In sostanza, tramite la mappa catastale, è possibile sapere dove è situato un determinato immobile, oppure un terreno, e conoscerne i confini e la conformazione.

Si tratta, come è intuibile, di una rappresentazione grafica, dove gli edifici, le costruzioni e i terreni riguardano un’area specifica di territorio, denominata particella catastale, con la possibilità di determinarne la posizione in relazione alle altre aree, all’interno di un territorio comunale.

Un estratto di mappa catastale permette di conoscere i confini di un terreno o di un immobile, i dati anagrafici dei proprietari, le quote di proprietà in cui è suddiviso, il numero della particella catastale, la posizione esatta in base al rilievo topografico, i punti fiduciali e diverse altre informazioni.

In particolare, con l’estratto di mappa catastale è possibile visualizzare la rappresentazione grafica degli immobili censiti dal Catasto, oltre a strade, corsi d’acqua ed edifici non identificati.

Chi può richiedere l’estratto di mappa

L’estratto di mappa catastale può essere richiesto da chiunque, rivolgendosi ad un professionista abilitato o, in alternativa, utilizzando un apposito servizio online. Le motivazioni per cui si richiede un estratto di mappa catastale sono diverse, potrebbe essere il caso, ad esempio, di una compravendita immobiliare, della stipula di un mutuo o in occasione della certificazione energetica.

Gli estratti di mappa online possono riguardare l’intero territorio nazionale, i tempi di attesa per ricevere i documenti richiesti sono di solito molto brevi. Richiedere un estratto di mappa catastale online è molto semplice, basta inserire nel form tutti i dati richiesti: i dati catastali dell’estratto di mappa desiderato, ovvero provincia, comune, foglio, particella e scala della mappa. È inoltre possibile richiedere anche la geolocalizzazione della particella catastale in oggetto.

Il servizio online di richiesta di estratto catastale ha un costo minimo e permette di ricevere cià di cui si ha bisogno molto velocemente, evitando la presenza di un intermediario.

Differenza tra mappa e planimetria catastale

La planimetria catastale è una rappresentazione grafica, esattamente come la mappa. Si tratta però di un disegno che si riferisce unicamente alle unità immobiliari, al fine di verificarne l’esatta suddivisione, la destinazione dei vari spazi, le misure e così via.

Praticamente, la planimetria catastale può essere considerata al pari della pianta di un immobile, depositata regolarmente presso gli archivi dell’Agenzia delle Entrate. Tale pianta deve essere modificata e aggiornata nel caso in cui l’immobile stesso sia oggetto di modifiche, ad esempio l’aggiunta di un ulteriore locale oppure la variazione della destinazione di utilizzo dei diversi ambienti.

In ogni caso, qualora fosse necessario ricorrere ad un estratto di mappa catastale o altro, si raccomanda di rivolgersi ad un servizio online, in quanto consente di ridurre al minimo i tempi di attesa, di evitare la ricerca di un professionista abilitato e di ricevere direttamente i documenti di cui si ha bisogno nella propria casella email.