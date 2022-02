Oggi la marijuana viene legalizzata in sempre più paesi. E ora, per essere sicuro della qualità del prodotto, puoi iniziare a coltivarlo da solo. Se non l’hai mai fatto prima, potresti avere domande su quali semi scegliere e da dove iniziare. Scopriamolo.

La marijuana è una pianta che compie un ciclo completo della sua vita entro un anno. È anche una pianta eterogenea. Ciò implica una divisione in specie femminili e maschili. La differenza tra loro è che le piante maschili sono necessarie per l’impollinazione e lo sviluppo, mentre le piante femminili portano i germogli.

Esistono anche tre tipi di semi di canapa:

· Ordinario. Tali semi si ottengono incrociando piante maschili e femminili, quindi alla fine possono rivelarsi di un tipo o dell’altro. Nei semi ordinari, il rapporto tra le specie non è noto fino all’inizio della fioritura. Molto spesso, le persone coltivano marijuana per i “boccioli” che si trovano sulle piante femminili. Le piante maschili saranno utili solo a quei consumatori interessati a raccogliere il polline ea sperimentare l’allevamento e l’allevamento di nuove specie. Questo tipo di seme suggerisce che affinché le piante attraversino le varie fasi di crescita, sarà necessario manipolare i cicli di luce durante la coltivazione.

· Femminizzato. Questi semi sono garantiti quasi al 100% per produrre la forma femminile di marijuana. Sono raccolti da piante femminili che sono preparate per la vita in condizioni difficili. Ad esempio, in calore o in molta acqua. I semi stessi si formano quando i fiori maschili compaiono sulla marijuana. Ciò è dovuto al fatto che cresce in determinate condizioni di illuminazione o viene spruzzato in modo speciale. Gli esseri umani usano questo fenomeno per produrre semi che producono piante autoimpollinanti e tali piante producono quasi sempre semi femminili. Il costo di questi semi è leggermente superiore a quelli normali.

· Semi autofiorenti. Questi semi sono ottimi per te se stai appena iniziando il tuo viaggio in questo settore. Crescono in alcune parti d’Europa e producono il ceppo di marijuana noto come ruderalis. A causa delle condizioni difficili in queste regioni, le piante si sono adattate per sopravvivere in esse e non richiedono condizioni di illuminazione speciali. È proprio per questa caratteristica che hanno ottenuto un tale nome.

I semi regolari sono i più versatili e sono adatti sia a coloro che stanno appena iniziando a coltivare marijuana sia a coloro che sono stati in questo settore da molto tempo. Sono disponibili in diverse varietà. Alcuni sono indica, altri sono sativa. Sono anche l’opzione più economica disponibile e sono facili da trovare per l’acquisto. Inoltre, possono essere sia femmine che maschi, quindi coprono le esigenze di vari consumatori. Tuttavia, se hai bisogno di un risultato rapido, questi semi non funzioneranno per te, perché ci vorranno circa 4 settimane per determinare il loro sesso. Se vuoi un risultato specifico e vuoi sapere subito di che genere sarà la tua pianta, allora i semi femminizzati sono la scelta migliore per te. Ma dovresti capire che costano un po ‘più del solito. Ricorda che affinché questi due tipi di semi fioriscano bene, è necessario fornire loro la giusta esposizione alla luce. Questa è una procedura piuttosto complicata, quindi se non vuoi preoccuparti di questo problema, i semi autofiorenti sono perfetti per te. Tutti e tre i tipi di semi si trasformeranno in marijuana ad alto contenuto di THC in futuro. Il THC è cannabidiolo, che ha un effetto psicoattivo sul corpo. Se hai bisogno di semi di cannabis per scopi medicinali, allora valuta l’acquisto di semi di CBD. Puoi trovare i loro ceppi in una qualsiasi delle 3 specie di piante descritte sopra. E quando trovi quello che ti serve, per comodità, puoi acquistare CBD online.

In generale, il tipo di seme che scegli dipenderà dai tuoi obiettivi e dalla tua esperienza. Considera attentamente tutte le opzioni possibili e determina quale prodotto vuoi vedere alla fine. Se comprendi attentamente questo problema e studi tutte le sfumature, alla fine sarai in grado di coltivare correttamente la tua pianta.