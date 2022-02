FERRAMENTA INGROSSO-DETTAGLIO PER

SERRAMENTISTI E MOBILIERI

“ FERROSTILE- IDT ITALIAN DUAL TRADE srl

Via Tavagnacco 89/1 Udine

Di Vincenzo Calafiore

23 Febbraio 2022 Udine

Il Signor Paolo Bovolenta è l’Amministratore Delegato della IDT ( Italian Dual Trade srl ) o meglio della “ Ferrostile “ così conosciuta e nota negli ambienti dell’artigianato; con non poche problematiche, superate, ma che ogni giorno si presentano ugualmente, ha consolidato la presenza sulla “ piazza “ di Udine della “ Ferrostile “ fornendo agli artigiani siano essi serramentisti o mobilieri, ma anche alla piccola falegnameria, ai privati cittadini, materiali di qualità e un eccellente servizio, di cortesia e disponibilità.

Questo è da ritenersi un bel traguardo!

Per ottenere questo e per rimanere sempre comunque all’avanguardia sul mercato, si avvale di uno “Staff “ che una volta ben amalgamato, si comporta non da dipendente ma bensì da coadiuvante:

Gianpiero Bovolenta, Marketing e Amministrazione, con Tabò Anna, responsabile amministrazione, Marco Dindo e Francesco Tosolini addetti alla vendita.

Probabilmente il lungo processo di adeguamento alle nuove esigenze tecnologiche e di mercato iniziato dal Signor Paolo Bovolenta, non è finito, per questo è l’ultimo la sera dopo l’orario di chiusura a chiudere la rinomata “ Ferrostile “ non prima di aver esplicato il compito della fornitura di materiali per il magazzino e l’inoltro degli ordini per esaudire le richieste della clientela.

A lui, al suo impegno costante, al suo Staff, si deve il successo di questa splendida realtà, senza ombra di dubbio la più attrezzata e fornita ferramenta in terra friulana e non solo.

Entrare in questa ferramente è, avere la certezza di essere accolti dalla cortesia e disponibilità di Marco Dindo e Francesco Tosolini, che ascoltano e consigliano, risolvono problemi e esigenze dei clienti che al banco si presentano; e non solo questo ma la certezza di aver acquistato della merce di qualità e con garanzia e, questo non è da tutti ! E’ uno dei pregi della “ Ferrostile “ .

La clientela trova al suo interno una vasta gamma di maniglie per porte, e portoni, dal design elegante e raffinato, alla comune maniglia; nell’esposizione è presente anche la gamma delle cosiddette maniglie antiche.

E non solo queste, ma anche tutta la componentistica di ricambi riguardante gli infissi, sia in legno che di ultima generazione. “ Ferrostile “ dunque oltre tutto ciò è sinonimo di ricerca e di costante adeguamento alle innovazioni per non dire al cliente:

“ no, mi dispiace “.

L’ambientazione con scaffalature per tipologia merceologica, ordinate in linea lascia intuire un ordine mentale e pratico, dando al visitatore oltre che un buon colpo d’occhio anche la possibilità di spaziare tra gli espositori e trovare ciò che serve in casa o in azienda o impresa che sia; sono presenti oltre agli ottimi prodotti specifici per la pulizia della casa, e degli ambienti, anche i nuovi decoder per la TV, e non solo l’utensileria necessaria quali ad esempio le pistole per la colla a caldo, cacciaviti di tutte le specie, ricambi per compressori, e ancora altri attrezzi per la lavorazione del legno fino alle lame per il Seghetto da traforo

Questa ampiezza espositiva dovuta a una visione ottimale dell’insieme ma anche alla continua ricerca di novità e nuovi materiali, attrezzature specifiche da esporre e puntando non solo sulla qualità del prodotto, ma anche a evitare di incidere incisivamente sul portafoglio del cliente, visto i tempi che tutti si sta vivendo, di ristrettezze economiche, è un andare in contro al cliente pur tenendo d’occhio le spese di gestione della “ Ferrostile “, è un equilibrio che Paolo Bovolenta e Gianpiero Bovolenta tentano sempre in qualche modo di tenere sotto controllo.

A questo “ Team “ comunque vanno riconosciute le alte qualità,della cortesia e della gentilezza, della disponibilità nel collaborare con il cliente a risolvere un suo problema o a soddisfare una sua esigenza; va inoltre a loro merito dire che non sono lì per “ vendere “ e basta. Ma per fare in modo che il cliente o l’avventore soddisfatto, possa ritornare certo di trovarsi di fronte a non dei venditori anonimi e freddi, ma a delle persone molto umane che potrebbero essi volendo, considerare amici, e questo non è da tutti nel mondo variegato delle imprese che per lo più sterilmente badano più a fare cassa che curare gli aspetti umani e questa maniera di fare è pura sopravvivenza! No un vivere per esistere, per essere presenza nel tempo, come lo è nello stile e nel pensiero della “ Ferrostile “ amministrata da Paolo Bovolenta con l’apporto di Anna Tabò, Gianpiero Bovolenta, Marco Dindo, Francesco Tosolini, continua la sua opera di rinnovamento, cercando sempre di migliorare e lo fa ogni giorno con l’intima speranza di poter in qualche modo essere punto di riferimento in questo vasto “ mondo del commercio “ ove è possibile umanamente un futuro, o poter semplicemente dire: “ Noi alla Ferrostile, facciamo così “ ! E non è cosa da poco e non da tutti.