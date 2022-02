Meetic è uno dei principali siti d’incontri dell’intero globo e, proprio per questo motivo, è anche uno dei più utilizzati da chi è alla ricerca dell’anima gemella o di chi semplicemente vuole incontrare persone nuove.

Gli utenti che ogni giorno accedono al sito ed all’app di Meetic provengono da più di 100 nazioni in tutto il mondo nonostante sia nato in Europa.

Ciò che più piace di questo specifico sito di incontri è che chiunque può trovare l’amore su questa piattaforma, a qualunque età e di qualunque orientamento sessuale sia, ma soprattutto il fatto ogni volta che si effettua l’accesso è possibile trovare online innumerevoli partecipanti.

Vale la pena iscriversi a Meetic?

Secondo noi, se siete alla ricerca dell’anima gemella o di una persona con cui trascorrere del tempo, Meetic potrebbe essere l’applicazione giusta per incontrare nuove persone. Infatti, se si leggono alcune Meetic recensioni, si troveranno tantissimi commenti positivi ed entusiasti di questo sito d’incontri.

Il motivo di questo entusiasmo lo si deve probabilmente anche all’esperienza maturata dal sito il quale, essendo il più vecchio e longevo dei siti di incontri, è riuscito a stabilire lo standard degli incontri online per più di due decenni ed il team che c’è dietro ha senza dubbio molta esperienza sugli abbinamenti di identità.

Infatti, i primi incontri organizzati da Meetic risalgono al 1995 e da questi hanno avuto luogo importanti relazioni e matrimoni. E’ stato calcolato che circa 200.000 persone all’anno trovano l’amore su questo sito e sull’applicazione ad esso collegata.

Ecco perché, se siete alla ricerca di una relazione che sia duratura nel tempo, potete senza dubbio fidarvi di Meetic dal momento che questo sito sarà in grado di presentarvi dei possibili partner che rappresentano la miglior soluzione tra i single in quel momento disponibili.

Come abbiamo già detto, poi, Meetic si occupa degli incontri tra single di qualunque orientamento sessuale e di qualunque età.

Per questo motivo abbiamo provato a fare delle recensioni di Meetic per categoria.

Meetic per i ragazzi

Meetic è una piattaforma molto utilizzata soprattutto dai ragazzi dal momento che spesso questi hanno problemi nell’approcciarsi a nuove persone per paura dell’ignoto e del fallimento. Attraverso i siti d’incontri, invece, questi non si espongono troppo e la paura del rifiuto è quindi minore.

Meetic per le donne

Dal momento che nei siti d’incontri vi è una maggioranza di uomini, le donne hanno un’ampia scelta di potenziali partner ma, allo stesso tempo, queste potrebbero essere sommerse di messaggi non richiesti. Proprio per andare in aiuto alle donne ed alle ragazze, il sito ha creato un sistema pay-per-chat in grado di filtrare le richieste di chat facendo in modo che solamente i single considerati seri possano inviarsi messaggi a vicenda, evitando profili falsi o molesti.

Meetic per incontri over 50

Meetic ha pensato anche a coloro che non sono più giovanissimi ma che sono alla ricerca dell’amore. Infatti, la categoria degli over 50 ha iniziato ad essere sempre più presente all’interno dei siti d’incontri negli ultimi anni e Meetic è uno dei siti che da sempre si è mostrato pronto a sostenere l’amore maturo. Ed è proprio per questo motivo, sommato all’aiuto nella navigazione sul sito, che buona parte delle persone iscritte a Meetic hanno più di 50 anni (circa il 26,5%).

Meetic per incontri LGBT

I siti d’incontri riscuoto particolare successo nel mondo LGBTQ+ dal momento che non tutti sentono la voglia o la necessità di esporsi. Ecco perché molti di essi si affidano a Meetic il quale è diventato uno dei principali siti d’incontri per persone curiose di sperimentare, ma anche persone chiuse e timide che non sono in grado di esporsi fin da subito con degli estranei.