La Pasqua 2022 sarà “alta”. La celebrazioni pasquali sono definite “basse” se la data cade tra il 22 marzo e il 2 aprile, mentre vengono definite “media” se sono tra il 3 e il 13 aprile. Viene invece detta “Pasqua Alta” se la data della domenica è compresa tra il 14 e il 25 aprile. Pasqua 2022 cade il 17 aprile quindi è alta.

Il rito ambrosiano, osservato nella maggior parte delle chiese dell’arcidiocesi di Milano e in alcune delle diocesi vicine, fa iniziare la Quaresima con la prima domenica di Quaresima, che per il 2022 è il 06 marzo; l’ultimo giorno di carnevale è sabato 5 marzo, 4 giorni dopo rispetto al martedì in cui termina per chi osserva il rito romano.

Le vacanze scolastiche per la Pasqua 2022 iniziano giovedì 14 aprile per terminare martedì 19 aprile. Tuttavia ciascuna Regione può adottare un proprio e autonomo calendario scolastico, pertanto l’inizio e la fine delle vacanze scolastiche di Pasqua potrebbe non coincidere esattamente con quanto qui indicato. Nel caso di una Pasqua Alta, la data potrebbe essere molto vicina a quella dell’altra festività classica del 25 Aprile, pertanto alcune scuole potrebbero decidere di allungare le vacanze di qualche giorno.

La data della Domenica di Pasqua cambia ogni anno perchè è legata ad un complesso calcolo basato sulla data del primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera (21 marzo). La Pasqua può cadere tra il 21 Marzo e il 25 Aprile. L’altro periodo collegato con la Pasqua, più conosciuto, è il Carnevale che termina con il Martedì Grasso, dando inizio, con il Mercoledì delle Ceneri al periodo di Quaresima (il periodo di 40 giorni antecedenti la Pasqua).