“Il Club delle Vagine Tristi” di Elisabetta Barbara De Sanctis è un coinvolgente romanzo ambientato nella città di Barcellona, della quale si restituiscono i colori, gli odori e le affascinanti atmosfere. L’autrice narra la storia di quattro donne quarantacinquenni profondamente diverse tra loro, ma che sono unite dalla condivisione del passato più dolce, quello legato all’adolescenza. Pilar Gispert, Amparo Molina, Leticia García e Irma Andreu hanno fondato il Club delle Vagine Tristi quando erano al liceo, in un momento in cui si sentivano pronte a spaccare il mondo – «Quel nome era parso quanto mai azzeccato per le velleità pseudo femministe di quattro ragazzine decise a tutto pur di affermarsi come donne indipendenti». La sfrontatezza dell’adolescenza, però, non tiene conto degli ostacoli che si potranno incontrare in età adulta: le giovani finiscono il liceo e, come spesso accade, si perdono tra la ricerca di carriera, di stabilità e di un amore che possa completarle. Nonostante quella solenne promessa fatta davanti a un falò in una sera magica e irripetibile, Pilar, Amparo, Leticia e Irma imboccano strade diverse e dimenticano la loro amicizia, prese nel turbine di un’esistenza che dispensa gioie ma anche sofferenze.

Ed è proprio in un momento complicato e doloroso per tutte che quella promessa del passato produce il suo riverbero: è Pilar ad averla serbata nel cuore per tanti anni, e sa che è giunto il tempo di onorarla. L’autrice racconta le vite delle quattro protagoniste separatamente, affrontando temi molto importanti e delicati come la violenza sulle donne, l’abuso di droghe e alcool, le relazioni tossiche, lo stress da pressione sociale e la difficile scelta fra carriera e famiglia; poi le riunisce in una serata speciale come quella di trent’anni prima e mostra la potenza del sentimento dell’amicizia vera, che apre un varco anche nelle strade senza uscita, che può far vedere la luce anche dal fondo di un pozzo oscuro.

Elisabetta Barbara De Sanctis presenta una storia di sorellanza, di altruismo e di coraggio, e ci permette di conoscere personaggi tanto umani e consistenti da schizzare fuori dalle pagine, e da restare per sempre nel cuore dei lettori.

Elisabetta Barbara De Sanctis è lo pseudonimo della scrittrice che vive nella provincia di Pescara. Nella scrittura, così come nelle tante attività a cui si dedica con passione, ama sperimentare diversi stili per raccontare le infinite sfumature del mondo femminile, dalla narrativa alla poesia. Il suo scopo nella vita è aiutare gli altri a vedere, ovunque, la bellezza e a scoprire la felicità.