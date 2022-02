La Serie A diventa sempre più interessante. La lotta per lo scudetto rimane accesa e l’Inter rimette in gioco i cugini rossoneri. Al Maradona è finito in parità lo scontro diretto per lo scudetto fra Napoli e Inter. L’1-1 finale (napoletani avanti con il rigore trasformato da Insigne, nella ripresa Dzeko trova la rete del pari) scontenta soprattutto gli uomini di Inzaghi.

L’Inter sale a 54 punti (ma con una gara da recuperare), mentre il Napoli si porta a 53. Il Milan, impegnato domani contro la Sampdoria, può tentare il sorpasso in testa in caso di vittoria. Inter 54 (24 partite disputate); Napoli 53 (25); Milan 52 (24).