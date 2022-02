Gli integratori energizzanti sono prodotti naturali a base di erbe, vitamine e nutrienti in grado di ridurre lo stress, migliorare l’umore, aumentare le prestazioni mentali, migliorare il riposo notturno, nonché rifornire l’organismo di energia e vitalità.

Perché è importante mantenere alti i livelli di energia nel corpo?

Quando i livelli di energia nell’organismo sono costantemente bassi, potresti sperimentare vari sintomi molto fastidiosi, come:

Scarsa concentrazione

Voglia di dormire

Irritabilità

Apatia e mancanza di motivazione

Debolezza muscolare

Stanchezza mentale

Se stai cercando di mandare avanti un business, oppure stai cercando di aumentare la massa muscolare in palestra, devi necessariamente innalzare i tuoi livelli di energia per operare al massimo delle tue potenzialità.

Tramite l’utilizzo di integratori energizzanti è possibile aumentare in modo naturale i livelli energetici del corpo. Avere una vitalità eccellente significa migliorare la salute dell’organismo.

Cosa contengono gli integratori energizzanti?

Gli integratori energizzanti contengono al loro interno:

Pappa reale

Radice di maca

Vitamine del gruppo B

Rhodiola rosea

Ginseng

Vitamina C

Vitamina D

Zinco

Ferro

Echinacea

Caffeina

Tirosina

Queste sostanze naturali sono in grado di combattere l’ansia eccessiva, la stanchezza, l’apatia, l’astenia e gli stati lievi di esaurimento nervoso.

Altre strategie per combattere l’eccessiva stanchezza

Oltre all’utilizzo di integratori energizzanti, ci sono altre strategie che puoi mettere in atto per combattere l’eccessiva stanchezza psicofisica, come:

Seguire una dieta sana

Segui una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, frutta secca e proteine magre. La frutta e la verdura sono due gruppi di alimenti molto ricchi di vitamine, minerali, fibre vegetali e sostanze antiossidanti in grado di innalzare i livelli energetici del corpo.

Elimina dalla tua alimentazione tutti quei cibi ricchi di calorie, grassi saturi e zuccheri, come:

Carne rossa, salumi, wurstel ecc.

Drink alcolici

Bibite gassate

Bibite industriali

Cereali raffinati

Torte, biscotti, merendine

Patatine, snack salati, pizzette ecc.

Fast food

Zucchero raffinato

Eccesso di sale da cucina

Alimenti industriali

Quando l’organismodigerisce questi alimenti, diminuisce la propria salute vitale, poiché più qualitativo è il cibo che introduci nell’organismo e maggiore sarà l’energia ricavata da esso.

Fai esercizio fisico

Quando muovi il corpo, l’organismo incrementa la circolazione sanguigna e il metabolismo basale. Un aumento del flusso sanguigno e della circolazione linfatica ècorrelato ad un aumento dell’energia. La ricerca hadimostrato, inoltre, che l’eccessiva sedentarietà impigrisce l’organismo, rendendolo maggiormente incline a sperimentarerepentini cali di energia.

Dormi bene

Cura il tuo sonno! È durante il riposo notturno che l’organismo si rigenera dalle fatiche accumulate durante la giornata. Il sonno lo si potrebbe quasi paragonare ad una piccola rinascita energetica. Se dormi male, il tuo corpo non riuscirà ad eliminare efficacemente la stanchezza accumulata durante la giornata, minando così la tua salute.

Stai alla luce del sole

Forse, poche persone lo sapranno, ma uno dei metodi più potenti in assoluto per energizzare il corpo è quello di assorbire la luce solare durante il giorno.

Oltre a regolare il ritmo circadiano del corpo, la luce solare innesca nel corpo la produzione di vitamina D. Sono molti gli studi che hanno associato una carenza di questo nutriente a stanchezza, irritabilità, aumento di peso e costipazione.

Inoltre, la luce solare, a contatto con la pelle funge da potente euforizzante in grado di aumentare la produzione di endorfine. Ecco spiegato il motivo per cui molte persone durante la stagione estiva sono estremamente ossessionate dall’abbronzatura!

Riduci lo stress

Quando il corpo è stanco ed eccessivamente affaticato, produce una quantità eccessiva di cortisolo, noto anche come ormone dello stress.

In presenza di quantità eccessive di questo ormone, l’organismo sperimenta tutta una serie di problematiche, come cattivo riposo notturno, disturbi digestivi, dolori alle articolazioni, metabolismo lento ecc.. Praticando la meditazione mindfulness, il qi gong o lo yoga potrai ridurre in modo naturale la produzione di cortisolo, andando ad incrementare i livelli energetici nell’organismo.