Ottime notizie per gli appassionati delle quattro ruote. È stato avvistato in Scandinavia, nelle vicinanze del circolo polare Artico, il nuovo modello di Mercedes Classe A. Le fotografie esclusive che circolano per il web mostrano un prototipo camuffato con particolari adesivi in stampa psichedelica.

A differenza dell’avvistamento avvenuto qualche mese fa, mentre la vettura circolava su pista, non si notano grandi differenze. Infatti, l’intera carrozzeria è stata completamente coperta, evitando così possibili spoiler sull’ultima novità della Casa di Stoccarda.

La Mercedes indossa un rivestimento di adesivi in stampa camouflage, che coprono la parte anteriore, quella posteriore, griglia, paraurti e parzialmente anche i fari. Proprio per quanto concerne gli esterni, sono attesi cerchi aggiuntivi e nuove colorazioni, ma ci si aspetta un cambiamento anche per il diffusore posteriore e per i fanali.

Quanto agli interni, nulla di certo. Ogni novità è gelosamente custodita dall’azienda. Non è ancora dato sapere se le rifiniture e i dettagli verranno modificati parzialmente o rivisitati totalmente, ma senz’altro qualcosa migliorerà.

Lato tecnologia, invece, la nuova vettura dovrebbe introdurre una versione aggiornata del sistema di infotainment MBUX, unita forse a qualche cambiamento nel quadro degli strumenti digitali. Quanto ad AMG, non si sa se abbia in serbo ulteriori upgrade tecnici.

Supposizione avanzata dagli osservatori più attenti è che la Classe A utilizzata sia una versione plug-in. Ulteriore prova a sostegno di questa ipotesi è la presenza di un adesivo giallo vicino al lunotto posteriore e di una porta di ricarica, situata sul parafango posteriore destro.

Il modello A 250 disponibile oggi sul mercato vanta un motore turbo da 1.3 litri abbinato ad uno elettrico e a una batteria da 15,6 kWh. Nel complesso, il gruppo propulsore ibrido plug-in è in grado di produrre 218 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima per uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi, e una velocità massima di 240 km/h.

Se utilizzata in modalità 100% elettrica, un’automobile del genere è in grado di percorrere circa 65 km con una sola ricarica e raggiungere una velocità di punta di 140 km/h. Tuttavia, non si sa se la Casa della Stella manterrà la medesima configurazione sulla Classe A 2023. Il debutto ufficiale è atteso per la parte finale del 2022. A quel punto, saremo in grado di scoprire tutte le novità che ha in serbo Mercedes.