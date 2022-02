La serie “God of War” non ha mai smesso di riscuotere successo dalla data del suo primo rilascio, nel lontano 2005, classificandosi tra i videogiochi d’azione/avventura per Playstation più apprezzati, e tanto da essere giunta a ben 5 capitoli principali, compreso il nuovo “God of War: Ragnarok”, la cui uscita è stata fissata a quest’anno e che ha fatto fremere milioni di gamers per l’attesa.

Quando arriva “Gof of War: Ragnarock”

È stata molta l’amarezza dei fan di “God of War” quando la Santa Monica ha comunicato sul suo profilo instagram, nel Giugno 2021, la posticipazione della data di uscita del capitolo “God of War: Ragnarok”, proprio pochi mesi prima che venisse rilasciato il trailer ufficiale; infatti, nel settembre 2020 era stato annunciato che il gioco sarebbe stato disponibile nel 2021, ma per una serie di problematiche si è dovuto rimandare tutto all’anno seguente.



L’attesa è tanta perché il prequel, tutt’ora, viene considerato uno dei migliori titoli della sua generazione. Sony, infatti, ha subito messo le cose in chiaro, confermando la sua uscita nel 2022, insieme a quella di altri 21 giochi, in un articolo del Playstation Blog. Si può dire che sia ufficiale: “God of War: Ragnarok” sbarcherà su PS4 e PS5 entro la fine di quest’anno.

I più affezionati alle avventure del nostro amato guerriero Kratos hanno accolto con eccitazione la notizia, anche se, nonostante la conferma da parte della Sony, in molti si pongono la domanda: “sarà davvero il 2022 l’anno di uscita del gioco?”, temendo che ci siano ulteriori rinvii dovuti ai vari ostacoli che hanno condotto alla stessa sorte altri giochi super attesi, tra cui il lunghissimo “Dying Light 2”.



Tuttavia, si tratta solo di congetture che, seppur giustificate dall’avanzamento continuo della pandemia e dalla mancanza di informazioni più precise sulla data di lancio del gioco, non devono farci perdere la speranza di tornare a far compagnia a Kratos nella sua lotta contro gli dei della tradizione norrena. Nel frattempo, la serie è giunta da alcuni giorni sui PC, in particolare sulla nota piattaforma di vendita di giochi Steam, e tantissime persone non hanno perso tempo ad acquistare il gioco.

“God of War” per PC approda su Steam e scala le classifiche

Come già accennato prima, è stato decisamente positivo il risultato raggiunto in poco tempo da “God of War” su Steam, tenendosi stretta la prima posizione nella classifica “top 10” dei giochi più venduti sul sito per due intere settimane. Probabilmente è anche grazie a questo evento che, negli ultimi giorni, si sono connessi alla piattaforma decine di migliaia di utenti in contemporanea.



Attualmente, “God of War” non risulta essere più in cima, ma non è indifferente la quantità di persone che questa versione continua ad attrarre grazie, soprattutto, all’elevata qualità della sua grafica, talmente realistica da permettere al giocatore di sentirsi immerso nei paesaggi della Scandinavia. Per chiunque volesse approcciarsi al titolo, godendo appieno del nuovo livello di grafica, consigliamo di consultare alcuni blog in cui sono paragonati tra loro ed elencati i migliori monitor da gaming disponibili sul mercato ad oggi.



Con un buon terminale, infatti, sarà più semplice notare tutto ciò che di nuovo ha portato l’adattamento per PC: con esso sarà possibile selezionare opzioni grafiche per regolare la risoluzione delle ombre, dei riflessi e delle texture, e anche la precisione e la forma dei vari modelli; si tratta di un miglioramento non da poco rispetto alla modalità “original” su Playstation, che sarà comunque offerta in questo caso.