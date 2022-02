Dopo il successo del manuale “Food Marketing. Strategie e strumenti per il Made in Italy”, Ida Paradiso offre nuove e preziose informazioni, alla luce della recente evoluzione digital del settore, nell’opera “Food marketing 2.0 – Vendere il made in Italy nell’era digitale”. La via mediterranea al food marketing si consolida nei suoi pilastri fondamentali, diventando ancora più smart, per aiutare il lettore a orientarsi nel “Food & Wine 2.0” e a comprendere le opportunità derivanti dalla realtà digitale.

Lo scopo di Ida Paradiso è comunicare con chiarezza e semplicità e fornire strumenti subito utilizzabili nella propria attività aziendale focalizzata sul Made in Italy; l’autrice espone un quadro generale del mondo Food & Wine italiano, portando interessanti esempi concreti e istruttivi case studies. Viene spiegato nel dettaglio ogni strumento essenziale per operare una strategia di food marketing efficace e competitiva, dando consigli per non commettere errori più o meno gravi; il manuale offre quindi informazioni importanti per permettere alle aziende agroalimentari italiane di entrare e di affermarsi sul mercato, nazionale ed estero, utilizzando i canali digitali. Nell’opera si espongono quali sono gli elementi caratterizzanti di un buon food marketing, analizzando quale strategia sia più adatta per le eccellenze Made in Italy, soprattutto in ragione del fatto che, in questo periodo di pandemia, si è riscoperto sempre di più il valore sociale del cibo e della convivialità, anche se non si ha ancora padronanza delle tecniche per ottimizzare tale risorsa – «Stranamente, proprio l’Italia, patria della dieta mediterranea e del Made in Italy richiesto in tutto il mondo, usa davvero poco le tecniche di Food marketing per valorizzare le produzioni agroalimentari di eccellenza. Questa mancanza spesso penalizza i nostri prodotti all’estero e, anche sul territorio italiano, rende meno efficaci gli investimenti che le aziende mettono in campo per promuovere i propri prodotti e affermarsi sul mercato».

Nel manuale si propone quindi un nuovo approccio al food marketing, elencandone le regole principali e aggiornando logiche e strumenti alla nuova realtà “ibrida” in cui siamo immersi; un marketing che tenga anche conto delle specifiche fisiologiche, psicologiche, antropologiche e culturali del cibo.



BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Ida Paradiso, esperta di marketing strategico, da oltre quindici anni si è specializzata nel Food Marketing, a supporto delle eccellenze enogastronomiche italiane e del Made in Italy. Svolge attività di consulenza per la promozione e l’export sia nel settore della ristorazione, sia per aziende agricole e agroalimentari, strutture turistiche e di ospitalità rurale. Formatrice e docente, ha all’attivo diverse pubblicazioni e scrive per magazine enogastronomici e portali web di settore. Sempre alla ricerca di nuovi campi di sperimentazione, da alcuni anni riveste anche il ruolo di UX & UI Designer per APP, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, che considera le nuove frontiere di comunicazione e marketing.