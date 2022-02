Continua anche per il 2022 la convenzione per il servizio denominato Taxi rosa sottoscritta tra il Comune e la Cooperativa di servizio Taxi Trento, in rappresentanza di tutti i tassisti operanti sulla città di Trento. L’iniziativa prevede la possibilità per donne di età maggiore di 16 anni, anche non residenti a Trento, che si spostano sole o accompagnate da altre donne o minori, di ritirare un carnet di 10 buoni del valore di 5 euro ciascuno (dieci buoni/anno) utilizzabili dalle 22 alle 6 e, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, dalle 0 alle 24.

I buoni possono essere usati singolarmente o cumulativamente, nelle tratte con partenza e/o arrivo nel territorio comunale e comunque non distanti oltre 50 chilometri dal Comune di Trento. I buoni “Taxi rosa” possono essere ritirati presso il Servizio sviluppo economico in via Alfieri 6 – solo su appuntamento, chiamando i numeri 0461/884627 e 884008 – dalle 9 alle 12. I buoni viaggio saranno rilasciati in ordine cronologico di richiesta e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.