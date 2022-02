La Città di Cinquefrondi è in lutto. In un tragico incendio che ha devastato un appartamento, ha perso la vita un trentenne rimasto intrappolato nella propria camera da letto. A lottare contro il tempo le squadre dei vigili del fuoco di Polistena, Palmi e Siderno intervenute con 4 automezzi, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti e al resto dell’immobile.

G.C., 30 anni, invalido al 100%, è morto nel rogo scoppiato nell’abitazione della sua famiglia. Il decesso sarebbe intervenuto per asfissia a causa del fumo denso provocato dal rogo. Le fiamme si sarebbero sviluppate per cause accidentali nella camera occupata dalla vittima che non ha avuto nemmeno la possibilità di lanciare l’allarme. I genitori e un altro fratello del trentenne, che erano in un’altra stanza dell’appartamento, sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto, dopo una chiamata di soccorso giunta al centralino della sala provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, oltre ai vigili, sono intervenuti anche i carabinieri e una volante della Polizia. Il pm della Procura di Palmi che ha avviato le indagini sull’accaduto ha disposto l’esame autoptico sul cadavere del trentenne che sarà eseguito a Reggio Calabria.