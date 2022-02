Oggi c’è uno sport che sembra mettere d’accordo tutti, o quasi, e si tratta del padel. Questa interessante attività si è diffusa negli ultimi anni anche in Italia, tanto che oggi è possibile trovare numerose strutture sportive che integrano al loro interno anche i campetti di padel, oltre ai classici campi di calcetto, di tennis e di pallavolo. Tanti lo considerano lo sport del futuro, anche per merito della vetrina concessa dai numerosi vip che praticano il padel.

Il successo del padel: è lo sport del futuro?

Il successo del padel può essere considerato planetario, perché questo sport si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo, Italia compresa. I motivi? È un gioco spensierato e divertente, ma anche impegnativo sotto il punto di vista atletico, e dunque in grado di accendere animi e competizioni. In molti lo giudicano come una versione ridotta del tennis, ma è un errore, perché il padel in realtà è un gioco molto più ricco e complesso, dato che chiama in causa anche alcuni elementi dello squash.

Al pari di ogni altro sport richiede inoltre una scelta attenta dell’attrezzatura, come nel caso delle racchette o delle scarpe. Per quel che riguarda le prospettive, come anticipato poco sopra, il padel viene visto da molti come lo sport del futuro, destinato a conquistare una nicchia di pubblico sempre più ampia. Lo sostengono gli atleti famosi di questo sport, ma anche altri VIP, che hanno scoperto nel padel un hobby davvero divertente e soddisfacente. Il padel ha un futuro radioso, per un motivo specifico: è arrivato da poco in molti paesi, ma ha già conquistato un pubblico enorme e continua a crescere senza pause.

Cosa serve per giocare a padel?

Come detto, l’attrezzatura da padel è fondamentale per poter approcciare questo sport correttamente, come avviene anche con il calcio, il basket e via discorrendo. I costi dei migliori “pezzi” non sono bassi, dato che le racchette da padel professionali e le scarpe costano parecchio, per non parlare dell’abbigliamento firmato dai migliori marchi del settore.

Tuttavia, se si vuole percorrere questo tracciato senza rinunciare al meglio, è possibile pensare ad un finanziamento, così da avere maggiore liquidità. A tal proposito, su alcuni siti web è possibile informarsi e scoprire come funziona nel dettaglio il prestito personale, ottenendo una panoramica completa su tutte le opzioni a propria disposizione.

Ritornando all’attrezzatura da padel, la racchetta è importante che sia in fibra di carbonio. Chi desidera una racchetta professionale dovrebbe preferire quelle con struttura a goccia, decisamente più performanti rispetto ai modelli tondi. E le scarpe? È importante che siano fascianti sulla zona delle caviglie, per prevenire infortuni, e che abbiano una suola con un ottimo grip.