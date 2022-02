Proseguono le attività del Nucleo Anti Degrado (NAD) della Polizia Locale Terre Estensi. Nella giornata di venerdì scorso 28 gennaio, è stata nuovamente controllata l’area di via Scalambra, per la quale erano pervenute numerose segnalazioni. Gli agenti hanno fermato un giovane di origine tunisina residente in provincia di Mantova con a suo carico numerosi precedenti legati allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Lo stesso, già segnalato alla Prefettura e al Sert del Comune di residenza, ha riferito di avere acquistato e fumato poco prima del crack, sostanza notoriamente pericolosa ottenuta dalla cocaina. Il servizio è proseguito nella stessa giornata con alcuni controlli rivolti al contrasto dell’attività dei parcheggiatori abusivi nei principali parcheggi cittadini.

Sabato 29 gennaio il è stato predisposto un servizio in abiti civili del NAD di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo dei fenomeni di devianza minorile. Durante questa attività nelle aree limitrofe a via Modena, gli agenti hanno assistito ad uno scambio tra un ragazzo di origini africane ed un giovane cittadino residente nella provincia di Lodi. Lo spacciatore inseguito si dava alla fuga in bicicletta mentre al ragazzo fermato, classe 1991, venivano sequestrati 5,52 grammi di hashish. Lo stesso è stato poi sanzionato per l’ art 75 del DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) e verrà segnalato alla Prefettura come consumatore.

Successivamente, gli agenti hanno orientato i controlli nella zona del centro città compresa tra via Gobetti, Piazzetta Schiatti, Corso Porta Reno e Galleria Matteotti. Alle 18 circa sempre di sabato sono stati fermati due ragazzini, classe 2005 e 2006, residenti in altri comuni del ferrarese. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 3.24 gr. di hashish. La sostanza è stata sequestrata e i ragazzi sono stati accompagnati e affidati ai genitori, in quanto minorenni. Entrambi verranno segnalati alla Prefettura e sanzionati per l’art. 75 Dpr 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).

“Lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti sono una piaga sociale che intendiamo contrastare in ogni modo e ancora una volta la nostra Polizia Locale dimostra di essere attiva e operativa in sinergia con tutte le forze dell’ordine del territorio. Il fenomeno a livello nazionale sta drammaticamente coinvolgendo da anni le fasce sempre più giovani della popolazione ecco perchè riteniamo fondamentale tenere alta l’attenzione e concentrare l’impegno dei nostri agenti in questo settore della sicurezza”, queste le parole del vicesindaco Nicola Lodi a commento delle recenti azioni effettuate.