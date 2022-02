Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una nota stampa lancia un duro ed ennesimo attacco al Governo Draghi. “L’Italia continua a soffrire e il governo si ostina ad infierire con le sue norme sempre più restrittive. Con questo esecutivo e con le sue leggi caotiche la ripartenza è impossibile”.

La tenuta del Governo Draghi non è però più la stessa. Infatti la Lega nell’odierno consiglio dei Ministri ha deciso di non votare le nuove norme restrittive del duo Draghi-Speranza e soci. Un segnale d’allarme per il Governo dei migliori che rischia di perdere pezzi…