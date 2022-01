La camorra colpisce lunedì pomeriggio nel parco dei Colombi a Scampia. L’agguato con due vittime è avvenuto in un parco privato al rione don Guanella, nel quartiere Miano, alla periferia della città. Le vittime sono Pasquale Torre e Giuseppe Di Napoli.

Una delle vittime era in macchina mentre la seconda, che è stata ritrovata a terra, avrebbe tentato di fuggire ma è stata raggiunta dai killer. Ad entrare in azione sarebbero stati due o più sicari giunti sul posto in sella a più scooter, che avrebbero fatto fuoco con armi diverse. Gli investigatori stanno battendo la pista dell’agguato di camorra nell’ambito dello scontro tra alcuni clan attivi nell’area a nord di Napoli.