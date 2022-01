A San Valentino, trovare il regalo perfetto per la propria dolce metà non è mai stato così facile: basta visitare l’e-shop della gioielleria Bluespirit. Tantissime sono le proposte per raccontare l’amore in ogni sua sfaccettatura: dagli anelli trilogy alle collane con cuore e non solo. Promozioni esclusive, spedizioni rapide, reso assicurato e pagamenti all’insegna della completa sicurezza arricchiscono un’offerta davvero vantaggiosa.

I marchi protagonisti del catalogo sono tra i più autorevoli del settore: Lucien Rochat, Maserati, Breil, Bliss, Casio, Trussardi, Morellato, Sector No Limits, Chronostar o Chiara Ferragni. Collane, ciondoli, orecchini, bracciali e orologi sono realizzati con materiali di altissima qualità, ad esempio oro, argento, diamanti, perle e pietre preziose.

L’utente può approfittare degli speciali Winter Sale 2022, che permettono di tagliare notevolmente i prezzi di listino ufficiali. Ma non solo, sono attive anche altre promozioni. Sui gioielli del marchio Live Diamond gli sconti raggiungono il 20% mentre su quelli in oro arrivano fino al 30%.

E per chi non avesse ancora scelto i regali San Valentino da fare al proprio partner, sul portale si incontrano moltissime idee sia per lui che per lei. Perché del resto si sa, un prezioso è senz’altro la miglior dichiarazione d’amore. In alternativa si può optare per una pratica gift card di un valore compreso tra 20 e 250 euro.

Per risparmiare sulle spese di spedizione e per non essere vincolato dagli orari del corriere, il cliente ha la possibilità di ritirare il nuovo acquisto presso uno degli oltre 200 negozi presenti in tutta Italia. Qui, può richiedere in aggiunta il servizio di personalizzazione del bijou con speciali incisioni. Ordinando online invece, i costi di consegna si azzerano per importi superiori a 39 euro.

Le modalità di pagamento selezionate garantiscono la completa sicurezza e protezione: PayPal, carta di credito, bonifico bancario o 4X Oney, innovativa soluzione di finanziamento che consente di suddividere il totale in quattro rate. Nel caso in cui un articolo non corrispondesse alle aspettative, è assicurato il reso entro 30 giorni.

Ma i vantaggi non sono terminati, perché con la Bluespirit Card si ottengono sconti personalizzati, un regalo di benvenuto, nonché offerte riservate. Con il livello di membership Diamond, in più, ad ogni acquisto viene caricato sulla carta un credito pari al 5% della cifra spesa.

Infine, è la parola del cliente a fornire un ulteriore riscontro riguardo alla qualità dei gioielli proposti da Bluespirit e dei suoi servizi esclusivi. Infatti, sono oltre 6.900 i feedback presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate, con l’ottimo punteggio di 9,3/10.

