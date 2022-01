Come ottenere timbri personalizzati in appena quattro passaggi e nello spazio di pochi click? Mistertimbri.it dal 2008 mette a disposizione una completa selezione di timbri, caratterizzati da alta qualità, spedizione immediata per ordini ricevuti entro le 16:00 e prezzi competitivi. I tempi di produzione sono brevi e il customer care è pronto a interpretare ogni richiesta dei clienti.

Attivo sul mercato da 13 anni, Mistertimbri.it è in continuo aggiornamento per offrire ai propri clienti un servizio di alta qualità. Infatti, i macchinari all’avanguardia e le moderne apparecchiature laser impiegate nelle lavorazioni hanno permesso di aumentare significativamente la produzione e di ridurre parallelamente i tempi di attesa.

Gli esperti del customer care (raggiungibili tramite la pratica chat online, telefonicamente o via WhatsApp) sono sempre pronti a rispondere ad eventuali domande o consigliare nella scelta migliore.

Le tipologie di timbro personalizzato presentate sul catalogo virtuale sono pensate sia per le attività professionali che per il tempo libero. Quanto ai prodotti si incontrano, tra gli altri, sigilli per ceralacca, targhette personalizzate, penne timbro, datari, timbri autoinchiostranti, a fuoco, a secco o manuali in legno.

Bastano pochi passaggi per personalizzare autonomamente il proprio timbro. Innanzitutto, si sceglie il modello più adatto alle proprie esigenze, poi si può passare alla fase di customizzazione, modificando colori, dimensioni, caratteri o caricando un file per creare il timbro personalizzato con loghi o immagini.

Dopo aver visualizzato l’anteprima di stampa e verificato l’esattezza dei dati inseriti, si conclude il tutto con il pagamento. Le modalità disponibili sullo store garantiscono la totale sicurezza: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o contrassegno.

Infine, a rendere così unica l’esperienza d’acquisto su Mistertimbri.it sono anche le spedizioni che avvengono in appena 24 ore (nel nord Italia, che diventano 24/48 per il centro e il sud), la consegna gratis per acquisti di oltre 60 euro e la possibilità di richiedere un solo pezzo. Inoltre, se si ordina entro le 16:00 la spedizione è immediata.