Da tempo mi giunge l’invito perché riprenda la Rassegna Internazionale Multimediale L’ALBERO DELLE NOSTRE PAROLE, che ho creato e condotto per 14 anni a Roma e questo Anno accademico dell’Artecom Onlus 2021/2022 segnerà la 15^ edizione.

Pubblico, in ricordo della prima edizione 2007/08, la mia foto con il carissimo amico prof. Mario Verdone e quella della cara Maria Zarattini con il prof. Nicolò Giuseppe Brancato, presidente dell’Accademia in Europa di Studi Superiori ARTECOM ONLUS, della quale la Rassegna costituisce una delle espressioni dell’Anno accademico. Dietro di loro s’intravede L’ALBERO DELLE NOSTRE PAROLE con i fogli/foglie di poesie e brevi racconti.

Eugenia Serafini, artista e poeta, con Mario Verdone.

La pandemia non ci consente, attualmente, di riprendere in presenza la bella Rassegna, ma credo che non possiamo sottrarci alla sua conduzione, inventando un modo tutto nuovo e diverso, che ci permetta di pubblicare su Facebook le nostre poesie, i racconti brevi, gli Haiku, le fotografie e le nostre affabulazioni.

E se al termine della Rassegna sarete d’accordo, faremo insieme una scrematura dei testi, per pubblicarli. Vi invito dunque alla 15^ edizione dell’ALBERO DELLE NOSTRE PAROLE 2021/2022, che si svolgerà il primo lunedì di ogni mese con la pubblicazione dei vostri contributi sul mio profilo facebook.

Nicolò Giuseppe Brancato e Maria Zavattini

Il lunedì mi invierete i vostri contributi tramite email, whatsapp o messenger e io provvederò a inserirli sul mio profilo tra le ore 17 e le 20: si escludono contenuti non rispettosi del buongusto e della educazione. Partenza immediata a gennaio 2022, con una riflessione sul tema: “ricomincio da qui!”.

UFFICIO STAMPA

ARTECOM-ONLUS

www.eugeniaserafini.org

serafinieugenia@gmail.com

https://www.facebook.com/serafinieugenia

Eugenia Serafini – 3471871523