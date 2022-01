Attiva da quasi cento anni, Trivellato è la concessionaria Mercedes-Benz e smart che con 14 showroom distribuiti in tutto il territorio veneto propone centinaia di veicoli in pronta consegna. Servizi come Pick Up & Delivery, il noleggio a breve, medio e lungo termine, uniti alla passione di un team il cui unico obiettivo è la soddisfazione del cliente, sono solo alcune delle prerogative che fanno dell’azienda un vero e proprio punto di riferimento.

Trivellato, oltre alla presenza nelle sedi fisiche, si avvale anche del portale ufficiale www.trivellato.it, che rappresenta un ulteriore punto d’accesso alla sua offerta. Infatti, permette di visualizzare tutte le vetture disponibili nei minimi particolari, grazie a schede dettagliate, fotografie e tour virtuali. Nella homepage del sito si incontrano inoltre le promozioni più vantaggiose, attive sia sui modelli diesel che benzina.

Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified e smart sono i brand trattati dalla concessionaria. Quanto alle alternative, si trovano Mercedes Classe A, Classe B, Mercedes GLB o Mercedes EQA. Non soltanto veicoli nuovi, ma anche aziendali, a KM 0 e di seconda mano. Tutto l’usato è garantito dal Programma Mercedes-Benz Certified, che include 150 controlli, chilometraggio certificato e una garanzia fino a 48 mesi.

Il servizio Premium Pick Up & Delivery consente di prenotare ritiro e riconsegna della propria automobile presso il luogo di lavoro, a seguito di qualsiasi intervento di manutenzione. Con il Progetto Custom Lab Trivellato, invece, i proprietari di una Mercedes AMG possono personalizzarla con verniciature, elementi aerodinamici o pellicole estetiche per renderla davvero unica.

Direttamente dal portale, è possibile prenotare la nuova macchina, bloccandola per tre giorni. È sufficiente versare un acconto di 250 euro, che in caso di ripensamento verranno restituiti. Una volta finalizzato l’acquisto, si può richiedere la consegna nella città di residenza (in tutta Italia). Chi non è ancora convinto, può usufruire del servizio di noleggio a breve, medio e lungo termine.

La speciale sezione “Preferiti” consente di salvare le opzioni più interessanti, creando anche liste personalizzate. Inoltre, l’opzione “Avvisami Se Cambia Il Prezzo” invia notifiche riguardo a sconti, promozioni o cambiamenti di prezzo.

In quasi un secolo di attività, l’azienda ha tagliato numerosi traguardi. Nel 2021 è stata decretata come miglior concessionaria nella Classifica Vendite “Club 1000 Top Performers” di Mercedes-Benz Italia, posizionandosi al primo posto nel CSI Sales, l’indice di soddisfazione del cliente relativo alle vendite. Non solo, gli stessi utenti, con gli oltre 1.600 feedback lasciati sulla piattaforma eKomi, hanno contribuito all’ottenimento del Certificato d’Argento.

Infine, Trivellato vanta un team di oltre 400 professionisti del settore, impegnati quotidianamente a fornire supporto all’acquirente e consigliare nella scelta più adatta in base alle esigenze. L’assistenza è garantita anche nella fase post-vendita, con interventi di manutenzione, la possibilità di comprare ricambi o effettuare tagliandi e revisioni.