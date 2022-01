Per il reclutamento a tempo determinato e pieno, di n. 58 unità di personale non dirigenziale da impiegare in attività connesse all’attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (Pon Metro) 2014 -2020 a valere sulle risorse REACT – EU, il Comune di Cagliari ha pubblicato un nuovo bando di concorso per titoli ed esami. Domande entro le ore 23,59 di mercoledì 9 febbraio 2022. L’avviso coi requisiti e le modalità per partecipare, nonché la piattaforma telematica per compilare e consultare le domande, sono consultabili e accessibili attraverso la pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/bando_di_concorso_per_titoli_ed_esami_per_58_posti_a_tempo_determinato?contentId=DOC81262 del portale istituzionale del Comune di Cagliari.