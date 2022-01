Nato in Israele e trasferitosi a New York, dove insegna Arti visive, Koren Shadmi è un illustratore e fumettista pubblicato in diversi Paesi del mondo. Le sue opere si contraddistinguono per la loro natura visionaria, enigmatica, inquieta scandita da colori essenziali e luminosi che riflettono ambienti e stati d’animo.

Non fa eccezione il suo nuovo graphic novel, «Highwayman», in cui osserviamo il mondo e i suoi cambiamenti attraverso gli occhi di un insolito protagonista. Un uomo riservato e solitario che viaggia attraverso i secoli alla ricerca della fonte della sua, apparentemente irreversibile, condizione: l’immortalità. Un percorso che si sviluppa in sette episodi, ognuno dei quali ambientato in un futuro via via più lontano. Legato alla strada, alla mercé di chiunque sia disposto a dargli un passaggio, Highwayman incontra persone che rispecchiano i rapidi mutamenti del mondo intorno a lui. In cerca di risposte al suo anomalo destino, sullo sfondo di un collasso ambientale, assisterà al cammino precario di un’umanità destinata inesorabilmente alla scomparsa.

Pubblicato da Edizioni NPE in edizione cartonata, come quarta uscita della collana dedicata all’autore, il volume si presenta in un particolare formato quadrato. Un’opera che non lascerà nessuno indifferente.