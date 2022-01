Quando il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato in un tweet di febbraio di aver acquistato bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari e di aver pianificato di accettarlo come forma di pagamento, il prezzo della criptovaluta è salito alle stelle.

E quando lo stesso Musk ha detto in un tweet che non avrebbe più accettato bitcoin da coloro che volevano acquistare le sue auto, il suo prezzo è crollato del 15% circa.

Se un singolo tweet può far aumentare o diminuire improvvisamente il suo prezzo, è senza dubbio un asset volatile che i suoi detrattori paragonano a uno schema Ponzi e vedono una bolla sul punto di scoppiare.

Ma il bitcoin si è storicamente ridimensionato, secondo i suoi sostenitori, solo in cicli di quattro anni. L’ultimo di questi cicli ha raggiunto il picco nel dicembre 2017, quando ha raggiunto 19.600$. Un anno dopo ha toccato il fondo a 3.000$.

Questo 2021 è il quarto anno del prossimo ciclo e questo spiega, secondo i suoi follower, lo spettacolare rialzo.

E nonostante il tweet di Musk gli abbia dato una forte spinta verso il basso a suo tempo, i suoi difensori scommettono che quest’anno si andrà oltre i 100.000 dollari, i più ottimisti parlano di 250.000 dollari o più.

Inoltre, non sono pochi quelli che dicono che quest’anno, a differenza dei precedenti, sarà un “super ciclo” che non porterà un crollo come nei precedenti. La differenza? L’investimento istituzionale.

Mastercard, Bank of New York Mellon e altre società hanno deciso di facilitare le transazioni di criptovaluta dei loro clienti. Inoltre, grandi fondi hanno investito in valute digitali.

A questa ondata si è unita la società di pagamenti elettronici PayPal, annunciando a marzo un nuovo servizio che consentirebbe ai clienti di acquistare prodotti da milioni di venditori in tutto il mondo utilizzando criptovalute come bitcoin, litecoin, ethereum o bitcoin cash.

1. Che cos’è?

Bitcoin è un tipo di criptovaluta, ovvero una valuta digitale che può funzionare come mezzo di scambio e che i suoi promotori utilizzano come riserva di valore.

Non esiste fisicamente, né è controllato da alcun paese. Si tratta di denaro virtuale il cui prezzo è in continua evoluzione, proprio come accade con altre valute come il dollaro o l’euro.

La grande differenza è che il prezzo delle criptovalute è molto più volatile e, non essendoci un ente che le controlla, sale e scende in relazione a come si muove il mercato.

Bitcoin può essere utilizzato per acquistare prodotti o come strumento di investimento, sebbene non sia disponibile in tutti i paesi.

Come tutte le criptovalute, il bitcoin viene utilizzato per effettuare pagamenti rapidi ed evitare commissioni di transazione.

2. Come funziona

Ogni bitcoin contiene un codice che viene memorizzato in un “portafoglio digitale”, su un telefono cellulare o su un computer, con “chiavi private”.

Le persone possono inviare o ricevere bitcoin (o parti di bitcoin) da altri individui o aziende.

In generale, le criptovalute si basano su una rete decentralizzata di computer che ha nodi sparsi in tutto il mondo con copie di tutte le transazioni effettuate.

Questa rete è chiamata “blockchain” o catena di blocchi. Questi blocchi o nodi sono collegati e protetti mediante crittografia.

Quando effettui una transazione, i suoi dati vengono registrati in un blocco e vengono automaticamente replicati.

Bitcoin e ciascuna delle valute digitali funzionano con il proprio algoritmo, che consente di gestire il numero di nuove unità emesse ogni anno.

3. Come ottenere un bitcoin

Ci sono tre ottimi modi:

Puoi acquistare un bitcoin (o una parte della valuta) usando denaro. Molte persone scaricano applicazioni sui loro telefoni che consentono loro di acquistare bitcoin utilizzando i fondi nel proprio conto bancario. Puoi vendere cose e consentire alle persone di pagarti con bitcoin. Oppure puoi crearli attraverso un processo noto come mining bitcoin. Coloro che si impegnano in queste attività sono chiamati minatori. I minatori lavorano con computer molto potenti che operano attraverso un sistema di ricompensa automatico che premia le persone che confermano le transazioni degli utenti che compongono la rete.

4. Qual è la sua origine?

All’inizio del 2009, un programmatore anonimo o un gruppo di programmatori sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto ha pubblicato un articolo che fa riferimento al bitcoin come nuovo sistema di transazione decentralizzato.

Dopo aver sviluppato la tecnologia necessaria per rendere possibili le transazioni bitcoin, nel 2011 il codice della criptovaluta e i domini delle pagine web sono stati distribuiti tra diversi membri della nuova comunità creata attorno alla valuta digitale.

Tuttavia, ci sono poche informazioni sugli eventi che hanno permesso lo sviluppo della valuta e ciò che è disponibile non proviene da fonti affidabili.

5 . Perché il boom?

Il crescente interesse di grandi investitori e persone nell’acquisto di bitcoin ha accelerato negli ultimi due anni.

In precedenza, le criptovalute erano considerate piattaforme utilizzate esclusivamente da organizzazioni legate alla criminalità internazionale per effettuare le loro transazioni illegali in modo anonimo.

Governi, banche centrali, economisti e buona parte degli investitori si sono opposti a una rete che non è sotto il controllo e la supervisione di alcun tipo di autorità.

Tuttavia, poiché le grandi aziende hanno aperto le loro porte, così come i fondi di capitale di rischio stanno investendo nella valuta, il resto degli investitori e la gente comune hanno iniziato a perdere la diffidenza.

E con lo sviluppo di applicazioni che consentono di acquistare e vendere bitcoin in un paio di minuti dal cellulare, l’adozione della criptovaluta si è intensificata.

6. Qual è il rischio?

Il rischio principale è che si tratti di una bolla finanziaria che finisca per rovinare tutti coloro che hanno depositato “denaro reale” in una valuta virtuale non assistita da alcun istituto.

Siccome nessuno “possiede bitcoin”, nessuno ne è responsabile.

Ecco perché i presidenti delle banche centrali delle grandi potenze dicono costantemente alle persone di non investire i loro fondi in criptovalute perché finiranno per “perdere tutti i loro soldi”.

I suoi detrattori dicono che non ha valore intrinseco, ma chi lo difende afferma che il suo valore è determinato da un consenso sociale, come nel caso delle banconote. Non ci sono garanzie. Pertanto, dicono gli esperti, chi investe in bitcoin deve essere disposto a perdere i propri soldi nel caso le cose vadano male.