Sono sempre di più le persone che, ogni giorno, si informano sul mondo del ballo, intenzionate a iscriversi a un corso. La cosa non deve sorprendere dato che parliamo di un universo a dir poco affascinante. Quando si balla, infatti, si mettono in gioco diversi aspetti del benessere. Muovendosi, ci si prende cura di quello fisico, in particolare della salute cardiovascolare. La necessità di imparare i passi mette davanti, invece, alla necessità di esercitare la mente e tenere attivo il cervello. Un doveroso cenno va poi dedicato al capitolo del benessere psicologico. Il ballo, infatti, spinge a superare i propri limiti e non per forza per motivi agonistici ma anche, semplicemente, per divertirsi e svagarsi.

Questo può rivelarsi qualcosa di estremamente prezioso per l’autostima. Provare per credere!

Oggi come oggi, grazie al web, trovare una scuola di ballo vicino a casa è un gioco da ragazzi. Chi ha questa necessità e si trova a Torino, da quasi 20 anni può usufruire di un riferimento d’eccellenza: Timba Tumba Dance Academy. Questa realtà, fondata nel lontano 2003 dai maestri Simone Giorgio e Simona Traversi, è una delle più apprezzate sotto la Mole e non solo.

Situata in zona Santa Rita – uno dei più celebri e importanti quartieri del capoluogo piemontese – la scuola di danza Timba Tumba ha conquistato fin da subito un grande successo per via della competenza degli insegnanti, professionisti con alle spalle un’esperienza internazionale e diverse vittorie in campionati di spicco, e per la varietà dei corsi.

Da quelli di danza moderna fino alle classi di danza classica e bachata, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Un doveroso cenno va dedicato anche alla Zumba, una tipologia di allenamento che, prendendo ispirazione dai balli latino americani, permette di coniugare la loro inconfondibile verve con l’efficacia del lavoro sul corpo che caratterizza l’allenamento aerobico.

Spazi ampi e personale cordiale: la ricetta perfetta per una scuola di ballo di successo

A rendere ancora più forte il successo di questa scuola di ballo a Torino ci pensano anche altri fattori. Tra questi è possibile citare la possibilità, per gli allievi, di usufruire di due ampie sale. Entrambe sono caratterizzate dalla presenza di specchi per allenarsi al meglio, parquet e aria condizionata. Il massimo del comfort si può sperimentare anche negli spogliatoi, contraddistinti dalla presenza di docce indipendenti.

Sempre parlando degli spazi, non si può non dedicare un cenno alla sala d’attesa. Dotata di televisore, area relax e altri comfort, è l’ideale per passare del tempo con tranquillità in attesa dell’inizio dei corsi o una volta usciti dalla propria classe.

Fiore all’occhiello è senza dubbio il personale. Lo staff di Timba Tumba Dance Academy, fin dai primi momenti alla reception accoglie il potenziale allievo con un approccio all’insegna della cordialità, accogliendo tutte le sue esigenze e cercando di suggerirgli il percorso migliore sulla base dei propri desideri, delle aspettative, del tempo a disposizione e delle capacità.

Al giorno d’oggi – ed è il caso di dire per fortuna – facciamo molta più attenzione rispetto al passato al nostro benessere fisico. Abbiamo, come già detto, la grande fortuna di poterci occupare di questo aspetto – ma anche dell’equilibrio mentale – divertendoci.

Per rendere tutto ancora più efficace, è importante rivolgersi a dei professionisti competenti. Gli insegnanti di Timba Tumba Dance Academy, realtà che da quasi 20 anni domina il mercato dei corsi di ballo a Torino, sono la scelta giusta per raggiungere l’obiettivo sopra citato. Preparati, empatici e sempre attenti alla formazione, sono l’anima di una scuola che, dal principio del terzo millennio, ha permesso a tantissime persone di scoprire il fascino del ballo e a numerosi ballerini professionisti di dare il via alla propria carriera e di perfezionare le competenze.